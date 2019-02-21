Запустити аеропорт «Маріуполь» чи «Бердянськ» для цивільної авіації можна лише після зменшення буферної зони воєнного конфлікту.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Державіаслужби Олександр Більчук.

«Якщо аеропорт прийме рішення про відновлення своєї роботи, то необхідно мати всі сертифікати і відповідати вимогам з безпеки. Необхідно враховувати, що біля аеропортів, які розташовані поруч із зоною конфлікту, існує буферна зона, - сказав він. - Тому якщо буде ухвалено рішення і будуть чинники, які дозволять зменшити буферну зону аеропортів, то лише тоді ухвалюватиметься рішення про відновлення діяльності цих аеропортів».

Більчук зазначив, що зараз проводиться робота з вивчення можливості запустити аеропорт «Маріуполь» для цивільної авіації.

«Хочу відзначити, що президент Порошенко тільки поставив завдання вивчити питання відновлення роботи аеропорту «Маріуполь». І лише після цього ухвалюватиметься рішення», - сказав він.

Минулого року міністр інфраструктури Володимир Омелян запропонував реконструювати аеропорт «Бердянськ». При цьому відновлення аеропорту Маріуполя, за його словами, «є неможливим через питання безпеки».

У червні 2014 року Державна авіаційна служба України у зв'язку з напруженою ситуацією на сході країни, через неможливість забезпечення безпеки авіапасажирів і повного контролю над усіма технологічними процесами відкликала сертифікати експлуатантів у трьох аеропортів: Донецького, Луганського і Маріупольського.



