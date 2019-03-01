Затягування з внесенням на розгляд Верховною Радою України законопроекту про кримськотатарську автономію - велика помилка.

Про це заявив голова Меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат Рефат Чубаров у інтерв'ю виданню Новое Время, передає УНН.

"Я просив президента і представника Конституційної комісії якомога швидше внести на розгляд Верховної Ради пакет з трьох законопроектів, що забезпечують кримськотатарську автономію. На жаль, з прийняттям рішення дотягли до передвиборної кампанії, і сьогодні через це є труднощі з его внесенням. Вважаю, що будь-яке затягування із внесенням цього законопроекту - велика помилка", - повідомив він.

За его словами, зараз саме такий час, що позиціювання українських політиків по статусу Криму буде показовим для українського суспільства.

Як повідомлялося раніше, Рефат Чубаров повідомив, що Верховна Рада України рік не може розглянути три законопроекти по Криму.