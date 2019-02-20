Ситуація в Керченській протоці ускладнює перспективи продажу американського скрапленого природного газу (СПГ) Україні.

Про це заявив одному з російських федеральних агентств заступник міністра енергетики США Ден Бруіллетт, повідомляє УНН.

Міністр пояснив, що робити відвантаження в регіон Чорного моря досить складно. За його словами, ситуація в Керчі “трохи змінилася”, і тепер важко робити прогнози щодо поставок СПГ Україні. “Не знаю, чи є він (регіон) життєздатним ринком для СПГ, але ми раді будемо це вивчити”, — додав Бруіллетт.

Йдеться про інцидент в кінці листопада, коли кораблі українських ВМС на шляху до Керченської протоки — були атаковані прикордонною службою ФСБ РФ. У Москві наполягають, що українці “увійшли в територіальні води Росії”; Україна — назвала подію актом агресії з боку Росії, отримавши підтримку світової спільноти. Після інциденту США анонсували санкції проти 24 співробітників ФСБ, причетних до події.

Крім того, США неодноразово погрожували ввести санкції проти компаній, в тому числі з ЄС, які пов’язані з будівництвом газопроводу “Північний потік-2”. За даними The Wall Street Journal, обмеження можуть бути введені в найближчим часом. Москва вважає, що таким чином США просувають продаж свого СПГ.