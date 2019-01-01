Два турецькі винищувачі типу F-16 порушили повітряний простір Греції, здійснюючи перельоти над архіпелагом Інуси, що на сході Егейського моря.

Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на Генштаб Греції, передає Укрінформ.

"У п'ятницю вранці два турецьких винищувачі порушила повітряний простір Греції, здійснюючи перельоти над архіпелагом Інуси, що на сході Егейського моря", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Генштабі, два винищувачі типу F-16 вперше здійснили переліт над невеликими островами на висоті у 7,6 кілометрів, а потім повернулися через кілька хвилин й пролетіли над малим островом Панагія на висоті у 5,5 км.

Як повідомлялося, 18 грудня турецькі винищувачі 107 разів за день порушили повітряний простір Греції.

25 січня два турецьких винищувачі порушила повітряний простір Греції, пролетівши над трьома островами на південному сході Егейського моря.