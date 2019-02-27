Російська окупаційна влада Севастополя розраховує на залучення у Крим продуктових мереж другого рівня. Адже так звані «федеральні» лідери цієї галузі навряд чи зайдуть в анексоване місто.



Про це заявив «начальник головного управління споживчого ринку та ліцензування» окупованого Криму Вадим Кірпічніков, повідомляє Главком.



«Ми продовжуємо вести переговори не тільки з федеральними мережами першого рівня - першої десятки, але і з регіональними материковими мережами, про можливості заходу сюди, - сказав він в ефірі телеканалу «ІКС». - Мова йде, перш за все, про санкції. Ні для кого не секрет, що власниками федеральних мереж першої десятки є іноземні компанії. Вони зараз не заходять на територію Севастополя. Тому мова йтиме про мережі як мінімум другого рівня - не за якістю, за обсягом».

Кірпічніков нагадав, що в окупованому Криму працює мережа «Асорті», з російських федеральних мереж представлений магазин «Метро».



Як пише сайт Аllcrimea, 25 грудня 2018 року російський «губернатор» окупованого Севастополя Дмитро Овсянников говорив про те, що «відсутність інвесторів в супермаркети регіону - недоробка місцевої влади».



18 вересня минулого року Овсянников заявив, що великі торговельні мережі Росії в окупований Севастополь не зайдуть. «Вони, може бути, і зайдуть, але будуть називатися по-іншому», - пояснив так званий глава міста.



