Фрегат ЧФ РФ спущен на воду после проведения планового ремонта на "Севастопольском морском заводе"
|17:41 15.03.2019
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|Крым
Фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Григорович" вновь спущен на воду после проведения планового ремонта на "Севастопольском морском заводе".
Об этом ТАСС сообщил источник в военном ведомстве, передает Центральный Военно-Морской Портал.
"Фрегат "Адмирал Григорович" в начале недели спустили на воду после завершения докового ремонта на "Севморзаводе", корабль ушел от причальной стенки предприятия, и в ближайшее время вернется к несению боевой службы", – сказал собеседник агентства.
Источник добавил, что корабль стоял в плановом ремонте с начала февраля.
В начале марта стало известно, что в ходе ремонта "Адмирала Григоровича" погиб член экипажа. По неподтвержденным данным, он упал с надстройки корабля.
СПРАВКА
"Адмирал Григорович" – головной фрегат проекта 11356. Относится к сторожевым кораблям дальней морской зоны, созданным Северным проектно-конструкторским бюро.
Заложен 18 декабря 2010 года на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", спущен на воду 14 марта 2014 года. Прибыл на Черноморский флот РФ в июне 2016 года.
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