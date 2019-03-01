Фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Григорович" вновь спущен на воду после проведения планового ремонта на "Севастопольском морском заводе".

Об этом ТАСС сообщил источник в военном ведомстве, передает Центральный Военно-Морской Портал.

"Фрегат "Адмирал Григорович" в начале недели спустили на воду после завершения докового ремонта на "Севморзаводе", корабль ушел от причальной стенки предприятия, и в ближайшее время вернется к несению боевой службы", – сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что корабль стоял в плановом ремонте с начала февраля.



В начале марта стало известно, что в ходе ремонта "Адмирала Григоровича" погиб член экипажа. По неподтвержденным данным, он упал с надстройки корабля.



СПРАВКА

"Адмирал Григорович" – головной фрегат проекта 11356. Относится к сторожевым кораблям дальней морской зоны, созданным Северным проектно-конструкторским бюро.

Заложен 18 декабря 2010 года на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", спущен на воду 14 марта 2014 года. Прибыл на Черноморский флот РФ в июне 2016 года.