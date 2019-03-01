Фрегат ЧФ РФ спущен на воду после проведения планового ремонта на "Севастопольском морском заводе"

17:41 15.03.2019 0 комментариев Крым

Фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Григорович" вновь спущен на воду после проведения планового ремонта на "Севастопольском морском заводе".

Об этом ТАСС сообщил источник в военном ведомстве, передает Центральный Военно-Морской Портал.

"Фрегат "Адмирал Григорович" в начале недели спустили на воду после завершения докового ремонта на "Севморзаводе", корабль ушел от причальной стенки предприятия, и в ближайшее время вернется к несению боевой службы", – сказал собеседник агентства. 

Источник добавил, что корабль стоял в плановом ремонте с начала февраля. 

В начале марта стало известно, что в ходе ремонта "Адмирала Григоровича" погиб член экипажа. По неподтвержденным данным, он упал с надстройки корабля. 
 

СПРАВКА

"Адмирал Григорович" – головной фрегат проекта 11356. Относится к сторожевым кораблям дальней морской зоны, созданным Северным проектно-конструкторским бюро.

Заложен 18 декабря 2010 года на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", спущен на воду 14 марта 2014 года. Прибыл на Черноморский флот РФ в июне 2016 года.



Ещё на эту тему:

11:01 06.03.2019
13-й судоремонтный завод в аннексированном Севастополе завершил средний ремонт морского тральщика ЧФ РФ
16:41 04.03.2019
Источник сообщил о гибели члена экипажа фрегата, ремонтируемого в одном из доков "Севморзавода" в Севастополе
12:21 04.03.2019
Оккупанты заявляют о начале второго этапа модернизации феодосийского завода "Море"
17:41 22.02.2019
Захваченный оккупантами керченский завод «Залив» спустил на воду новое поисково-спасательное судно
18:41 11.02.2019
Получив в аренду площадку в Севастополе, оккупанты заговорили о поставках судов «Комета» в Азию и на Ближний Восток
13:01 01.02.2019
Крейсер "Москва" ремонтируется в оккупированном Севастополе - модернизацию отложили до 2020-х годов
16:21 31.01.2019
В оккупированном Севастополе 1 февраля начнется ремонт фрегата "Адмирал Григорович"
20:41 23.01.2019
На мощностях захваченного оккупантами Керченского судостроительного завода «Залив» в 2018 году отремонтировано 20 судов
08:08 20.11.2018
" Притягивающий проклятья" авианосец "Адмирал Кузнецов" собираются ремонтировать в оккупированном Севастополе
07:21 16.11.2018
Судостроение в оккупированном Крыму ограниченно в возможностях из-за санкций и требует серьезных инвестиций
11:15 06.11.2018
Оккупанты уверяют, что отыскали на керченском "Заливе" потерянные корпуса двух морских танкеров
17:10 30.10.2018
Получившее пробоину судно-нарушитель санкций отбуксировали в Керчь
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:41 15.03.2019
В Азербайджане завершились крупномасштабные учения
10:01 13.03.2019
Начало поставок газа в Европу по TANAP запланировано на июль
13:41 12.03.2019
"Газпромбанк" может расширить инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана
16:41 05.03.2019
Азербайджан решил связать автобусным сообщением Баку и оккупированную Ялту
Все новости страны
Армения Армения
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
Все новости страны
Болгария Болгария
15:21 15.03.2019
Эксперты прогнозируют нехватку топлива в Болгариис 1 апреля
14:21 14.03.2019
Росія повідомила Болгарії, що може припинити транзит газу вже в 2020 році
14:41 13.03.2019
Россияне массово продают жилье на курортах по низким ценам, а болгары скупают
09:41 13.03.2019
У Болгарії заявили про скасування "Газпромом" транзиту через Україну до Туреччини
Все новости страны
Греция Греция
18:21 15.03.2019
Турецькі винищувачі знову порушили небо Греції
09:41 11.03.2019
Власти Греции сняли обвинения с двух украинских моряков
13:21 07.03.2019
Суд Греції звільнив росіянина, заарештованого за запитом України
17:01 05.03.2019
Греция хочет превратить бывший аэропорт в развлекательно-курортный комплекс
Все новости страны
Грузия Грузия
20:21 13.03.2019
Задержанный на границе непризнанной Абхазии гражданин Грузии покончил с собой в помещении ФСБ России
16:21 13.03.2019
Граждане Грузии попытались продать радиоактивный уран на $2,8 млн
13:41 13.03.2019
Грузия завершила переговоры с "Газпромом" по транзиту газа в Армению
12:01 01.03.2019
Українці відсьогодні можуть їздити у Грузію за ID-картками
Все новости страны
Молдова Молдова
17:41 14.03.2019
Конституционный суд Молдові подтвердил итоги республиканского референдума
16:01 12.03.2019
Молдова: Проєвропейський блок ACUM відмовився від коаліції з соціалістами та іншими партіями
17:21 11.03.2019
Молдова: партія Додона запропонувала проєвропейській опозиції сформувати коаліцію
15:21 07.03.2019
В Молдову вернулись освобожденные из афганского плена летчики
Все новости страны
Россия Россия
19:41 15.03.2019
Wall Street Journal: Санкції не заважають Росії нарощувати економічний вплив на Європу
11:41 15.03.2019
В России решили возродить военно-политическую академию
10:41 15.03.2019
Корабли Каспийской флотилии РФ отработали поражение "Калибром" надводных целей
20:21 14.03.2019
США направили в Європу стратегічні ядерні бомбардувальники для стримування Росії
Все новости страны
Румыния Румыния
15:01 15.03.2019
В Румынии решили отложить закупку 12 самолетов Boeing 737 MAX8
18:21 14.03.2019
.У Румунії створили найпотужніший лазер у світі
13:01 14.03.2019
Українські морпіхи беруть участь в «Platinum Eagle – 2019»
09:21 14.03.2019
У Румунії не припиняються протести суддів і прокурорів / Фото
Все новости страны
Турция Турция
14:41 14.03.2019
Туреччина у листопаді отримає перші F-35 попри купівлю С-400 у РФ
10:41 13.03.2019
Турция приостанавливает полеты «Боингов» модели 737 MАХ
18:01 12.03.2019
Обнародованы детали разработки турецкого вооруженного беспилотного летательного аппарата "Акинчи"
16:41 11.03.2019
Туреччина оштрафувала 87 кораблів за незаконні викиди в Чорне та Мармурове моря
Все новости страны
Украина Украина
21:01 15.03.2019
Дельфины массово выбросились на берег Евпатории
20:41 15.03.2019
"Скіфське золото" буде представлено світовій громадськості
20:21 15.03.2019
У РФ виправдовують окупацію Криму "планами" Заходу "перетворити півострів на авіаносець НАТО"
20:15 15.03.2019
Канада запровадила санкції проти Росії за її агресивні дії у Чорному морі
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс