Судно Maryland під прапором Ліберії, яке йшло з Маріуполя до Італії з вантажем металу, 13 березня сіло на мілину в Керченській протоці.

Дану інформацію підтвердили журналісту УНН в прес-службі Адміністрації морських портів.

"Судно Maryland під прапором Ліберії, яке пливло з Маріуполя до Італії (Маріуполь- Porto Marghera (Венеція – ред.)) з вантажем 17 тис тон металу сіло на мілину 13 березня ввечері в Керченській протоці", - підвередили в прес-службі.

Нагадаємо, судно Maryland 13 березня сіло на бровку Керч-Єнікальського каналу, коли проходило Керченську протоку в каравані і з лоцманом на борту.

За даними сервісу MarineTraffic на 9:45 п'ятниці, судно знаходиться в Керч-Єнікальському каналі, статус - на якорі.

Судно Maryland (IMO: 8418758) побудовано в 1992 році. Довжина - 180,1 метра, ширина - 23,1 метра. Дедвейт - 26,264 тис. тонн.