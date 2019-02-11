В АМПУ підтвердили, що судно яке сіло на мілину в Керченській протоці, прямувало з Маріуполя
|17:21 15.03.2019
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|Крым
Судно Maryland під прапором Ліберії, яке йшло з Маріуполя до Італії з вантажем металу, 13 березня сіло на мілину в Керченській протоці.
Дану інформацію підтвердили журналісту УНН в прес-службі Адміністрації морських портів.
"Судно Maryland під прапором Ліберії, яке пливло з Маріуполя до Італії (Маріуполь- Porto Marghera (Венеція – ред.)) з вантажем 17 тис тон металу сіло на мілину 13 березня ввечері в Керченській протоці", - підвередили в прес-службі.
Нагадаємо, судно Maryland 13 березня сіло на бровку Керч-Єнікальського каналу, коли проходило Керченську протоку в каравані і з лоцманом на борту.
За даними сервісу MarineTraffic на 9:45 п'ятниці, судно знаходиться в Керч-Єнікальському каналі, статус - на якорі.
Судно Maryland (IMO: 8418758) побудовано в 1992 році. Довжина - 180,1 метра, ширина - 23,1 метра. Дедвейт - 26,264 тис. тонн.
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