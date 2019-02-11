В АМПУ підтвердили, що судно яке сіло на мілину в Керченській протоці, прямувало з Маріуполя

17:21 15.03.2019 0 комментариев Крым

Судно Maryland під прапором Ліберії, яке йшло з Маріуполя до Італії з вантажем металу, 13 березня сіло на мілину в Керченській протоці.

Дану інформацію підтвердили журналісту УНН в прес-службі Адміністрації морських портів.

"Судно Maryland під прапором Ліберії, яке пливло з Маріуполя до Італії (Маріуполь- Porto Marghera (Венеція – ред.)) з вантажем 17 тис тон металу сіло на мілину 13 березня ввечері в Керченській протоці", - підвередили в прес-службі.

Нагадаємо, судно Maryland 13 березня сіло на бровку Керч-Єнікальського каналу, коли проходило Керченську протоку в каравані і з лоцманом на борту.

За даними сервісу MarineTraffic на 9:45 п'ятниці, судно знаходиться в Керч-Єнікальському каналі, статус - на якорі.

Судно Maryland (IMO: 8418758) побудовано в 1992 році. Довжина - 180,1 метра, ширина - 23,1 метра. Дедвейт - 26,264 тис. тонн.



Ещё на эту тему:

07:23 15.03.2019
Судно яке йшло з Маріуполя до Італії з вантажем металу сіло на мілину в Керченській протоці
15:21 11.03.2019
Судовладелец обследовал в Черном море горевшие больше месяца танкеры
10:01 04.03.2019
Прекратился пожар на втором танкере в Черном море
08:41 01.03.2019
У Чорному морі загасили пожежу на російському танкері Candy, а на Maestro є ще один осередок
17:21 11.02.2019
У Чорному морі вже понад 20 днів горять два танкери
13:05 07.02.2019
На танкерах у Чорному морі зросла кількість осередків пожежі
11:01 04.02.2019
На танкерах в Чорному морі не вдається згасити вже другий тиждень, залишилось п'ять осередків пожежі
13:01 31.01.2019
В Черном море десятый день горят танкеры
14:41 30.01.2019
Продолжается пожар на судах в Черном море
11:41 29.01.2019
На одном из двух танкеров в Черном море открытого огня уже не видно
08:21 28.01.2019
В Росії розповіли що призвело до пожежі кораблів у Чорному морі
18:41 25.01.2019
Поисковая операция в Черном море завершена. Пожар ослабевает, но угроза взрыва сохраняется
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:41 15.03.2019
В Азербайджане завершились крупномасштабные учения
10:01 13.03.2019
Начало поставок газа в Европу по TANAP запланировано на июль
13:41 12.03.2019
"Газпромбанк" может расширить инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана
16:41 05.03.2019
Азербайджан решил связать автобусным сообщением Баку и оккупированную Ялту
Все новости страны
Армения Армения
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
Все новости страны
Болгария Болгария
15:21 15.03.2019
Эксперты прогнозируют нехватку топлива в Болгариис 1 апреля
14:21 14.03.2019
Росія повідомила Болгарії, що може припинити транзит газу вже в 2020 році
14:41 13.03.2019
Россияне массово продают жилье на курортах по низким ценам, а болгары скупают
09:41 13.03.2019
У Болгарії заявили про скасування "Газпромом" транзиту через Україну до Туреччини
Все новости страны
Греция Греция
18:21 15.03.2019
Турецькі винищувачі знову порушили небо Греції
09:41 11.03.2019
Власти Греции сняли обвинения с двух украинских моряков
13:21 07.03.2019
Суд Греції звільнив росіянина, заарештованого за запитом України
17:01 05.03.2019
Греция хочет превратить бывший аэропорт в развлекательно-курортный комплекс
Все новости страны
Грузия Грузия
20:21 13.03.2019
Задержанный на границе непризнанной Абхазии гражданин Грузии покончил с собой в помещении ФСБ России
16:21 13.03.2019
Граждане Грузии попытались продать радиоактивный уран на $2,8 млн
13:41 13.03.2019
Грузия завершила переговоры с "Газпромом" по транзиту газа в Армению
12:01 01.03.2019
Українці відсьогодні можуть їздити у Грузію за ID-картками
Все новости страны
Молдова Молдова
17:41 14.03.2019
Конституционный суд Молдові подтвердил итоги республиканского референдума
16:01 12.03.2019
Молдова: Проєвропейський блок ACUM відмовився від коаліції з соціалістами та іншими партіями
17:21 11.03.2019
Молдова: партія Додона запропонувала проєвропейській опозиції сформувати коаліцію
15:21 07.03.2019
В Молдову вернулись освобожденные из афганского плена летчики
Все новости страны
Россия Россия
19:41 15.03.2019
Wall Street Journal: Санкції не заважають Росії нарощувати економічний вплив на Європу
11:41 15.03.2019
В России решили возродить военно-политическую академию
10:41 15.03.2019
Корабли Каспийской флотилии РФ отработали поражение "Калибром" надводных целей
20:21 14.03.2019
США направили в Європу стратегічні ядерні бомбардувальники для стримування Росії
Все новости страны
Румыния Румыния
15:01 15.03.2019
В Румынии решили отложить закупку 12 самолетов Boeing 737 MAX8
18:21 14.03.2019
.У Румунії створили найпотужніший лазер у світі
13:01 14.03.2019
Українські морпіхи беруть участь в «Platinum Eagle – 2019»
09:21 14.03.2019
У Румунії не припиняються протести суддів і прокурорів / Фото
Все новости страны
Турция Турция
14:41 14.03.2019
Туреччина у листопаді отримає перші F-35 попри купівлю С-400 у РФ
10:41 13.03.2019
Турция приостанавливает полеты «Боингов» модели 737 MАХ
18:01 12.03.2019
Обнародованы детали разработки турецкого вооруженного беспилотного летательного аппарата "Акинчи"
16:41 11.03.2019
Туреччина оштрафувала 87 кораблів за незаконні викиди в Чорне та Мармурове моря
Все новости страны
Украина Украина
21:01 15.03.2019
Дельфины массово выбросились на берег Евпатории
20:41 15.03.2019
"Скіфське золото" буде представлено світовій громадськості
20:21 15.03.2019
У РФ виправдовують окупацію Криму "планами" Заходу "перетворити півострів на авіаносець НАТО"
20:15 15.03.2019
Канада запровадила санкції проти Росії за її агресивні дії у Чорному морі
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс