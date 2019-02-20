З весни 2015 року по сьогоднішній день кількість росіян, які вважають анексію Криму "корисною", за п'ять років знизилася в 1,7 рази, частка людей, які вважають, що користь і шкода є порівнянними, за чотири роки зросла в 2,6 раза.

Про це свідчать дані опитування російського фонду "Громадська думка" (ФГД), повідомляє Укрінформ.

Кількість росіян, які вважають анексію Криму корисною, за п'ять років знизилася з 67 до 39 відсотків.

Частка тих, хто вважає, що користь і шкода є порівнянні, за чотири роки зросла з 15 до 39 відсотків.

Кількість респондентів, які переконані, що приєднання одназначно завдало шкоди, зросла з 5 до 7 відсотків. При цьому 14 відсотків заявили про виключно негативний вплив приєднання Криму на економіку країни, 46 відсотків респондентів вважають, що воно погано вплинуло на міжнародне становище Росії.

Як повідомлялося, Україна і міжнародна спільнота не визнають дій Росії щодо анексії українського півострова. У березні 2014 року США, Євросоюз і ряд країн Заходу ввели санкції відносно Росії. Ці заходи передбачали заморожування активів і запровадження візових обмежень для ряду офіційних осіб Росії, а також заборону компаніям країн, які наклали санкції, підтримувати ділові відносини з росіянами, включеними до санкційних списків. Обмеження продовжують щопівроку. Санкційні списки періодично поповнюються і уточнюються.

За даними Міністерства економічного розвитку РФ, збитки Росії від торговельних обмежень з боку інших країн у 2018 році становили 6,3 мільярда доларів.

По данным Министерства экономического развития РФ, ущерб России от торговых ограничений со стороны других стран в 2018 году составил 6,3 миллиарда долларов.