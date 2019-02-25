Політв’язня Клиха перевіряють на онкомаркери – правозахисниця
|16:41 15.03.2019
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|Крым
Ув’язненого у Росії українця Станіслава Клиха перевіряють на наявність онкологічних захворювань.
Про це повідомила на сторінці у Facebook правозахисниця Тетяна Щур, пише Радіо Свобода.
«Щойно від нього з ЛІУ-3 (Челябінськ) вийшов адвокат, який працює за договором з Уральською правозахисною групою. Стас виглядає непогано, каже, що все у нього нормально. У порівнянні з в’язницею – набагато краще. Своє довге перебування в лікувальному (не психіатричній) закладі пояснює тим, що, на його прохання, лікарі його перевіряють на онкомаркери», – написала правозахисниця.
За її словами, Клих перебуває у палаті один, сказав, що турбується про батьків. «Ця інформація повідомлена його мамі і консулу», – зазначила Тетяна Щур.
На початку січня Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова повідомила омбудсмену України Людмилі Денісовій, що Станіславу Клиху зробили усі необхідні аналізи, і «діагноз раку, який він підозрює у себе, не підтверджується».
Станіслава Клиха затримали на території Росії 2014 року за звинуваченням в участі в бойових діях проти російських урядових військ під час Першої чеченської війни взимку 1994–1995 років, а також у вбивстві російських солдатів.
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