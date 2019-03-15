У Держдумі хочуть компенсації від України і ЄС за "25 років анексії Криму"
|16:01 15.03.2019
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|Крым
Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що влада України повинна відшкодувати анексованому Криму втрати, які нібито протягом 25 років зазнав півострів від "руйнівної політики".
Про це він сказав в п'ятницю в окупованому Сімферополі, передає Українська правда з посиланням на російський "Інтерфакс".
За словами Володіна, Україна обійшлася з Кримом "дуже непорядно".
"Порушені основоположні права громадян, право на мову, право на освіту на своїй рідній мові, зруйнувала економіку Криму і Севастополя; фактично анексія", - сказав Володін.
Він зазначив, що необхідно доручити профільним комітетам Держдуми проаналізувати, порахувати, "скільки втратила економіка Криму" через Україну.
"Через наші парламентські структури, європейські структури ми з вами візьмемо і зобов'яжемо Україну компенсувати те, що втратив Крим за ці 25 років", - заявив спікер Держдуми, підкресливши, що цим варто зайнятися невідкладно.
Також, на його думку, треба вивчити питання про "відповідальність Євросоюзу за соціально-економічне становище Криму".
"Що стосується грошей, треба порахувати, скільки Україна заборгувала, а так як їх ще Євросоюз підтримує, то борги на Євросоюз перейдуть", - заявив Володін.
Він додав, що в цьому питанні не потрібно бути скромним і входити в положення всіх.
Нагадаєм, спікер Держдуми В'ячеслав Володін на чолі парламентської делегації 14 березня прибув до окупованого Сімферополя для участі в заходах, присвячених п'ятій річниці анексії Криму Росією.
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