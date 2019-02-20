Истребители и бомбардировщики морской авиации Черноморского флота страны-агрессора провели совместное учение в море с фрегатом "Адмирал Макаров".



Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, передает Крыминформ.

В сообщении пресс-службы сказано, что на морском полигоне Черноморского флота оккупантов многоцелевой истребитель Су-30СМ и фронтовой бомбардировщик Су-24 морской авиации провели совместное учение с экипажем фрегата «Адмирал Макаров». По замыслу учения самолеты должны были нанести ракетно-бомбовый удар по кораблю, а экипаж фрегата отразить нападение и уничтожить условного противника в воздухе.

В ходе учений экипаж Адмирала Макарова "обнаружил цели" и осуществил постановку активных и пассивных помех с использованием средств радиоэлектронной борьбы.

Экипажи истребителя и бомбардировщика "предугадали замысел" командира корабля и нанесли электронные авиаудары с безопасного для них расстояния до вхождения в зону действия помех. Расчеты ПВО корабля "своевременно обнаружили" и отразили условные ракеты воздушного противника.

Руководство учением осуществлялось с территориального центра управления штаба флота, а на борту фрегата «Адмирал Макаров» находилась группа контроля.

Совместное учение проводилось в соответствии с планом боевой подготовки в рамках отработки практических навыков с применением нестандартных подходов к ведению боя.

После возвращения корабля на базу, будет проведен анализ действий сил в ходе учения, результаты которого будут использованы при дальнейшем планировании мероприятий боевой подготовки, отметили в пресс-службе.