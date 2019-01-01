Эксперты прогнозируют нехватку топлива в Болгариис 1 апреля

15:21 15.03.2019 0 комментариев Болгария

Эксперт Болгарской нефтяной и газовой ассоциации Светослав Бенчев заявил, что экспертное сообщество прогнозирует с 1 апреля нехватку топлива в стране и возможное подорожание бензина и дизтоплива. 

Причина в том, что значительное число АЗС не сможет до 1 апреля подготовить оборудование в соответствии с новыми требованиями болгарского законодательства, а потому не смогут функционировать, пишет BgNews.

Это, по мнению экспертов, приведет к дефициту топлива и, скорее всего, к его подорожанию. 

Кроме того, и сырая нефть дорожает. В результате эти факторы могут привести к резкому увеличению цен на бензин и дизтопливо с 1 апреля. 



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