Эксперт Болгарской нефтяной и газовой ассоциации Светослав Бенчев заявил, что экспертное сообщество прогнозирует с 1 апреля нехватку топлива в стране и возможное подорожание бензина и дизтоплива.

Причина в том, что значительное число АЗС не сможет до 1 апреля подготовить оборудование в соответствии с новыми требованиями болгарского законодательства, а потому не смогут функционировать, пишет BgNews.

Это, по мнению экспертов, приведет к дефициту топлива и, скорее всего, к его подорожанию.

Кроме того, и сырая нефть дорожает. В результате эти факторы могут привести к резкому увеличению цен на бензин и дизтопливо с 1 апреля.