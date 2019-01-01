В Румынии решили отложить закупку 12 самолетов Boeing 737 MAX8

15:01 15.03.2019 0 комментариев Румыния

Румынская авиакомпания Blue Air отложила принятие окончательного решения о закупке 12 самолетов Boeing 737 MAX 8 до выяснения всех причин катастрофы авиалайнера компании Ethiopian Airlines.

Об этом пишет REGNUM со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщил генеральный директор Blue Air Мариус Пую, в настоящее время авиаперевозчик находится в постоянном контакте с представителями Boeing, а также с Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA) и управлением гражданской авиации Румынии.

«Мы считаем, что приостановка полётов по всему миру в качестве превентивной меры является свидетельством того, что безопасность гражданской авиации стоит на первом месте», — подчеркнул он.

Напомним, 10 марта в результате крушения авиалайнера Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии погибли 157 человек. Эта стало второй за последние пять месяцев аварией с самолетом данной модели.

После катастрофы в Эфиопии США, Европейский союз, Россия и другие страны временно приостановили эксплуатацию 737 MAX 8. Позднее в Boeing заявили, что уверены в надёжности самолёта, но всё же рекомендовали приостановить его использование по всему миру.



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