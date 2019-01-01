В Азербайджане завершились крупномасштабные учения
|14:41 15.03.2019
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|Азербайджан
Азербайджанская армия завершила крупномасштабные учения.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
По итогам учений состоялась заседание коллегии министерства обороны с участием руководящего состава министерства, командиров и начальников штабов воинских объединений и соединений.
Учения проводились согласно плану, утвержденному президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с 11 по 15 марта.
В учениях участвовало до 10 000 человек личного состава, до 500 единиц танков и бронетехники, в том числе автомобильной и специальной техники, до 300 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.
В ходе учений войска выполнили задачи по подготовке наступательной операции, нанесению ударов по условному противнику в нескольких направлениях, прорыву его обороны и разгрому военных группировок, а также нанесению ракетно-артиллерийских ударов по военным и стратегическим объектам, расположенным в глубине обороны противника.
В то же время в учебных центрах и на общевойсковых полигонах были выполнены боевые стрельбы с применением новых систем вооружения, в том числе, практический пуск ракет.
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