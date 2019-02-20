Оккупанты проведут "всероссийскую" перепись населения Крыма
|14:21 15.03.2019
|0 комментариев
|Крым
Т.н. "глава" оккупационного правительства аннексированного Россией полуострова подписал указ о подготовке к проведению в Крыму переписи населения.
Документ размещен на официальном сайте "правительства", передает Крыминформ.
Перепись населения оккупированного Крыма состоится в 2020 году.
В состав комиссии по подготовке переписи вошли крымские "министры", "главы администраций городов и районов" оккупированного Крыма, а также представители силовых ведомств оккупантов.
Первая после аннексии Крыма Россией перепись населения полуострова прошла в 2014 году. Ее итоги показали, что население Крымского полуострова составляет 2 млн 284,4 тыс чел. Из них на территории Крыма живут 1 млн 889,4 тыс человек, в Севастополе – 395 тыс человек.
Ещё на эту тему:
08:01 15.03.2019
Мандат спостерігачів ОБСЄ поширюється і на Крим - Євросоюз
Мандат спостерігачів ОБСЄ поширюється і на Крим - Євросоюз
21:21 14.03.2019
Спикер Госдумы прилетел в оккупированный Крым на пятилетие аннексии
Спикер Госдумы прилетел в оккупированный Крым на пятилетие аннексии
16:21 14.03.2019
До суду направлено 87 обвинувальних актів проти кримських депутатів, які сприяли окупації півострова
До суду направлено 87 обвинувальних актів проти кримських депутатів, які сприяли окупації півострова
11:21 14.03.2019
Росія заселяє Крим своїми громадянами, значення яких не менше, ніж вся зброя - Чубаров
Росія заселяє Крим своїми громадянами, значення яких не менше, ніж вся зброя - Чубаров
19:01 12.03.2019
Європарламент не буде вважати Росію стратегічним партнером ЄС поки триває окупація Криму
Європарламент не буде вважати Росію стратегічним партнером ЄС поки триває окупація Криму
12:41 11.03.2019
В окупованому Криму пройдуть масштабні військові навчання
В окупованому Криму пройдуть масштабні військові навчання