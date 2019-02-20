Т.н. "глава" оккупационного правительства аннексированного Россией полуострова подписал указ о подготовке к проведению в Крыму переписи населения.

Документ размещен на официальном сайте "правительства", передает Крыминформ.

Перепись населения оккупированного Крыма состоится в 2020 году.

В состав комиссии по подготовке переписи вошли крымские "министры", "главы администраций городов и районов" оккупированного Крыма, а также представители силовых ведомств оккупантов.

Первая после аннексии Крыма Россией перепись населения полуострова прошла в 2014 году. Ее итоги показали, что население Крымского полуострова составляет 2 млн 284,4 тыс чел. Из них на территории Крыма живут 1 млн 889,4 тыс человек, в Севастополе – 395 тыс человек.