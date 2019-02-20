Дочь военнопленного моряка будет сегодня на Совбезе ООН по Крыму
|14:01 15.03.2019
|0 комментариев
|Крым
Сегодня в 16:00 по Киеву начнется специальное заседание Совета безопасности ООН, на котором будет рассмотрена ситуация во временно оккупированном Крыму.
Участие в мероприятии примут лидеры крымскотатарского народа и дочь военнопленного моряка Ольга Опрыско, пишет ЛИГА.Новости со ссылкой на данные замглавы МИД Сергея Кислицы.
По словам дипломата, всю неделю в ООН "уделяется повышенное внимание" последствиям российской агрессии против Украины, в том числе "существенный резонанс" получил визит родственников украинских военнопленных моряков.
"Мы благодарны нашим партнерам, прежде всего Франции и Германии <...> за безусловную поддержку этой инициативы", - сказал дипломат.
Кислица добавил, что Киев ожидает "откровенного диалога" о том, чем международное сообщество может помочь с деоккупацией и восстановлением безопасности международной навигации в Черном и Азовском морях.
Среди крымских татар в Нью-Йорке будут замглавы Меджлиса Ахтем Чийгоз, программный директор "Крымского дома" Алим Алиев и член Всемирного конгресса крымских татар Айла Бакалли.
Напомним, сегодня Евросоюз ввел пакет санкций против Росии за захват украинских военных кораблей и членов их экипажей.
Ещё на эту тему:
Оккупанты готовят к выходу в море подлодку Старый Оскол
Психолого-психиатрическая экспертиза назначена в отношении 21 военнопленного - Полозов
Російські тюремники не видали українському військовополоненому моряку Будзилу жодного листа від його рідних
В оккупированном Севастополе 18 марта заработает "мобильный комплекс отбора граждан на военную службу"
Силовики оккупированного Крыма провели учение "по освобождению" российского судна у берегов Турции
Фрегат ЧФ страны оккупанта учился уничтожать крылатые ракеты
Росія відмовляється від обговорення вимог України щодо звільнення полонених моряків
НАТО: Росія використовує Крим для перекидання сил на Близький Схід
После двухмесячной стоянки БПК Северного флота РФ вышел из аннексированного Севастополя в дальний поход