Укрзалізниця може запровадити знижки на перевезення вантажів до Бердянського, Маріупольського і Херсонського портів

13:41 15.03.2019 0 комментариев Украина

Міністерство інфраструктури, АТ «Укрзалізниця», Бердянський, Маріупольський і Херсонський морські порти розробили алгоритм надання додаткової знижки на формування тарифів на деякі види вантажів, які прямують до цих портів.

Як повідомила прес-служба Мінінфраструктури, відповідне питання обговорювалося на нараді під головуванням заступника міністра інфраструктури Юрія Лавренюка в четвер. У нараді взяли участь державний секретар Мінінфраструктури Андрій Галущак, представники АТ «Укрзалізниця», ДП «Адміністрація морських портів України», ДП «Бердянський морський торговельний порт», ДП «Маріупольський морський торговельний порт» та ДП «Херсонський морський торговельний порт», пишуть Порти України.

Розроблений алгоритм про надання додаткової знижки на формування тарифів на деякі види вантажів, що прямують до Бердянського, Маріупольського і Херсонського морських портів, враховує обсяг вантажів і собівартість тарифу.

«З метою забезпечення сталої роботи Маріупольського та Бердянського портів було вирішено обговорити можливість надання АТ «Укрзалізниця» додаткової знижки на формування залізничного тарифу на рентабельні вантажі, що йдуть до/з українських портів Азовського басейну. Це дасть додатковий вантажопотік портам і забезпечить їх безперебійну роботу», ― зазначив Юрій Лавренюк.

За його словами, через довготривалі затримки суден в районі Керченської протоки виник дефіцит флоту і, як наслідок ― зростання вартості фрахту суден. «За 2018 рік тільки Бердянським портом втрачено близько 840 тис. тонн вантажів. Зниження залізничного тарифу на доставку вантажів дозволить нівелювати зростання фрахту в логістичному ланцюжку і дозволить збільшити обсяг вантажоперевалки», ― пояснив Лавренюк.



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