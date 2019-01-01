На Азові відбулись тренування кораблів та авіації зі складу Об’єднаних сил

13:21 15.03.2019 0 комментариев Украина

В акваторії Азовського моря відбулись тренування сил армійської, штурмової та винищувальної авіації, які призначені для підтримки дій кораблів Військово-Морських Сил та Державної прикордонної служби України зі складу Об’єднаних сил. 

Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив бойову готовність чергових сил армійської, штурмової та винищувальної авіації, які призначені для підтримки дій кораблів Військово-Морських Сил та Державної прикордонної служби України зі складу Об’єднаних сил під час виконання завдань бойової служби в акваторії Азовського моря в межах району проведення ООС.

“Кораблі морської компоненти Об’єднаних сил за сигналом тривоги здійснили вихід із пункту базування у визначений район акваторії моря. В ході виконання спільних заходів відпрацьовувалися питання відбиття повітряного нападу кораблями, підтримки авіацією дій корабельно-катерного угруповання та ведення вогню штатного озброєння кораблів по надводній цілі”, — йдеться у повідомленні.

Кораблі ЗСУ здійснювали маневри та шикування в різні бойові строї — ордер протиповітряної оборони, похідний стрій кільватера, бойовий стрій фронту.

Тренування показали відмінну злагодженість кораблів та авіації.

Нагадаємо, в районі проведення операції Об’єднань сил українській військові тренувались наводити вертольоти на наземні цілі з подальшим умовним знищенням ймовірного противника.



Ещё на эту тему:

08:21 07.03.2019
Українські військові моряки спільно з турецькими провели поблизу Одеси навчання типу «PASSEX» / Фото
17:01 20.02.2019
Новые катера ВМС Украины покинули Одессу с десантом на борту / Фото
21:01 12.02.2019
МИД России считает опасной идеей учения США и Украины в Черном море
14:01 08.02.2019
Україна проведе бойові стрільби із ЗРК поблизу окупованого Криму
14:01 21.01.2019
В штаб ООС рассказали об обучении десантников на Приазовье / Видео
17:01 18.01.2019
Тактичні навчання з оборони узбережжя провели прикордонники поблизу Маріуполя
17:37 18.12.2018
Представители ВМС Украины и ВС Великоритании обсудили порядок учений "Warrior Watcher-2019" / Фото
18:18 11.12.2018
Украина начала готовиться к учениям "Си Бриз 2019"
13:39 11.12.2018
В Херсонской области начались тактические учения территориальной обороны
17:01 30.11.2018
Систему цивільного захисту переводять в особливий режим
12:46 21.11.2018
В Житомирской области пройдут тактические учения с привлечением авиации и бронетехники
09:19 08.11.2018
Украинские военные примут участие во второй фазе учений Trident Juncture
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:41 15.03.2019
В Азербайджане завершились крупномасштабные учения
10:01 13.03.2019
Начало поставок газа в Европу по TANAP запланировано на июль
13:41 12.03.2019
"Газпромбанк" может расширить инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана
16:41 05.03.2019
Азербайджан решил связать автобусным сообщением Баку и оккупированную Ялту
Все новости страны
Армения Армения
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
Все новости страны
Болгария Болгария
14:21 14.03.2019
Росія повідомила Болгарії, що може припинити транзит газу вже в 2020 році
14:41 13.03.2019
Россияне массово продают жилье на курортах по низким ценам, а болгары скупают
09:41 13.03.2019
У Болгарії заявили про скасування "Газпромом" транзиту через Україну до Туреччини
13:21 12.03.2019
Спустя 3 года Болгария обвинила Россию в кибер-вмешательстве в выборы 2015 года
Все новости страны
Греция Греция
09:41 11.03.2019
Власти Греции сняли обвинения с двух украинских моряков
13:21 07.03.2019
Суд Греції звільнив росіянина, заарештованого за запитом України
17:01 05.03.2019
Греция хочет превратить бывший аэропорт в развлекательно-курортный комплекс
11:01 04.03.2019
В Греции обезврежена крупная преступная группировка
Все новости страны
Грузия Грузия
20:21 13.03.2019
Задержанный на границе непризнанной Абхазии гражданин Грузии покончил с собой в помещении ФСБ России
16:21 13.03.2019
Граждане Грузии попытались продать радиоактивный уран на $2,8 млн
13:41 13.03.2019
Грузия завершила переговоры с "Газпромом" по транзиту газа в Армению
12:01 01.03.2019
Українці відсьогодні можуть їздити у Грузію за ID-картками
Все новости страны
Молдова Молдова
17:41 14.03.2019
Конституционный суд Молдові подтвердил итоги республиканского референдума
16:01 12.03.2019
Молдова: Проєвропейський блок ACUM відмовився від коаліції з соціалістами та іншими партіями
17:21 11.03.2019
Молдова: партія Додона запропонувала проєвропейській опозиції сформувати коаліцію
15:21 07.03.2019
В Молдову вернулись освобожденные из афганского плена летчики
Все новости страны
Россия Россия
11:41 15.03.2019
В России решили возродить военно-политическую академию
10:41 15.03.2019
Корабли Каспийской флотилии РФ отработали поражение "Калибром" надводных целей
20:21 14.03.2019
США направили в Європу стратегічні ядерні бомбардувальники для стримування Росії
12:21 14.03.2019
Корабли Каспийской флотилии РФ вышли в море для выполнения артиллерийских и ракетных стрельб
Все новости страны
Румыния Румыния
15:01 15.03.2019
В Румынии решили отложить закупку 12 самолетов Boeing 737 MAX8
18:21 14.03.2019
.У Румунії створили найпотужніший лазер у світі
13:01 14.03.2019
Українські морпіхи беруть участь в «Platinum Eagle – 2019»
09:21 14.03.2019
У Румунії не припиняються протести суддів і прокурорів / Фото
Все новости страны
Турция Турция
14:41 14.03.2019
Туреччина у листопаді отримає перші F-35 попри купівлю С-400 у РФ
10:41 13.03.2019
Турция приостанавливает полеты «Боингов» модели 737 MАХ
18:01 12.03.2019
Обнародованы детали разработки турецкого вооруженного беспилотного летательного аппарата "Акинчи"
16:41 11.03.2019
Туреччина оштрафувала 87 кораблів за незаконні викиди в Чорне та Мармурове моря
Все новости страны
Украина Украина
14:21 15.03.2019
Оккупанты проведут "всероссийскую" перепись населения Крыма
14:01 15.03.2019
Дочь военнопленного моряка будет сегодня на Совбезе ООН по Крыму
13:41 15.03.2019
Укрзалізниця може запровадити знижки на перевезення вантажів до Бердянського, Маріупольського і Херсонського портів
13:21 15.03.2019
На Азові відбулись тренування кораблів та авіації зі складу Об’єднаних сил
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс