МЗС засудило “вояж” французьких політиків до окупованого Криму
|13:01 15.03.2019
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|Крым
Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує поїздку групи французьких політиків до окупованого Росією Криму.
Про це йдеться у коментарі МЗС, оприлюдненому на офіційному сайті міністерства, повідомляє Укрінформ.
“Здійснивши несанкціонований візит на злочинно анексовану українську територію, французькі громадяни виявили неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України, проігнорувавши фундаментальні принципи міжнародного права, законодавство України. Вони також діють всупереч офіційній позиції власної країни, яка рішуче засуджує спробу анексії Росією українського півострова”, - йдеться у коментарі.
МЗС України розцінює дії цих французьких політиків “як пряме потурання агресору у його неприпустимій політиці експансіонізму, нетерпимості і дискримінації, мілітаризації Криму та створення безпекових загроз в регіоні Чорного і Азовського морів, а також масових та систематичних порушень прав людини на окупованому Кримському півострові”.
Разом з тим МЗС вкотре вимагає від усіх іноземних громадян чітко дотримуватися “Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї”. Та нагадує, що порушники притягатимуться до відповідальності відповідно до законодавства України.
Нагадаєм, французськи політики прибули в окупований Росією Крим з несанкціонованим візитом.
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