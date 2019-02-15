Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує поїздку групи французьких політиків до окупованого Росією Криму.

Про це йдеться у коментарі МЗС, оприлюдненому на офіційному сайті міністерства, повідомляє Укрінформ.

“Здійснивши несанкціонований візит на злочинно анексовану українську територію, французькі громадяни виявили неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України, проігнорувавши фундаментальні принципи міжнародного права, законодавство України. Вони також діють всупереч офіційній позиції власної країни, яка рішуче засуджує спробу анексії Росією українського півострова”, - йдеться у коментарі.

МЗС України розцінює дії цих французьких політиків “як пряме потурання агресору у його неприпустимій політиці експансіонізму, нетерпимості і дискримінації, мілітаризації Криму та створення безпекових загроз в регіоні Чорного і Азовського морів, а також масових та систематичних порушень прав людини на окупованому Кримському півострові”.

Разом з тим МЗС вкотре вимагає від усіх іноземних громадян чітко дотримуватися “Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї”. Та нагадує, що порушники притягатимуться до відповідальності відповідно до законодавства України.

Нагадаєм, французськи політики прибули в окупований Росією Крим з несанкціонованим візитом.