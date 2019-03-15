ЄС продовжив на півроку індивідуальні санкції проти Росії

12:41 15.03.2019 0 комментариев Крым

Рада ЄС 14 березня вирішила продовжити на півроку індивідуальні санкції проти Росії.

Про це повідомляється в Офіційному журналі ЄС, пише Європейська правда.

У документі наголошується, що обмежувальні заходи, термін яких закінчується 15 березня, продовжені "у зв'язку з діями, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".

Санкції були вперше запроваджені у 2014 році у вигляді заборони на в'їзд і заморожування активів. До сьогодні в списку перебували 153 людини і 40 компаній.

Також ЄС включив до цього переліку 8 росіян, причетних до інциденту 25 листопада минулого року в районі керченської протоки, в результаті якого були захоплені українські кораблі та моряки.



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