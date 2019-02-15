Туристів з Китаю заманюють до окупованого Криму військово-патріотичними турами

12:21 15.03.2019 0 комментариев Крым

У російському посольстві в Пекіні організовують виставку, де будуть рекламувати відпочинок в анексованому Криму для китайських туристів. 

Про це йдеться в повідомленні російського Міністерства курортів і туризму півострова, пише Радіо Свобода.

За інформацією міністерства, турфірми окупованого Криму розробили для туристів з Китаю «понад 30 військово-патріотичних маршрутів», присвячених Другій світовій війні.

«У Криму близько 10 турфірм займаються прийомом візових груп китайських туристів. Туристичний потік з Китаю до Криму в порівнянні з минулим роком збільшився практично удвічі і продовжує зростати», – сказав "міністр" курортів і туризму окупованого Криму Вадим Волченко.

Раніше повідомлялося, що за даними підконтрольного Кремлю "Міністерства курортів і туризму", анексований Крим з початку року прийняв 5,6 млн туристів, що майже на третину більше показників 2017 року.

Інформації про кількість відпочиваючих на анексованому півострові з незалежних джерел немає.

МЗС України застерігає іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок в анексований Крим.



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