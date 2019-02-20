Європейський союз офіційно запровадив санкції проти росіян за захоплення українських моряків поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року.

Брюссель 15 березня оголосив про замороження рахунків і заборону на видачу віз восьми російським посадовцям, повідомляє Радіо СВобода.

Імена цих росіян додали до списку осіб і компаній, причетних до порушення територіальної цілісності України, дію якого одночасно продовжили ще на шість місяців.

Таким чином санкційний список Європейського союзу за порушення територіальної цілісності України зараз складається зі 170 осіб і 44 компаній.

За інформацією Радіо Свобода, жоден із восьми російських посадовців, проти яких запроваджені обмеження, не обіймає високу посаду. Найбільш впливові фігуранти – начальник «прикордонного управління ФСБ Криму та Севастополя» контр-адмірал Сергій Станкевич, його заступник Андрій Шеїн і командувач військами Південного військового округу Олександр Дворніков.

​Також у списку командири двох кораблів, що брали участь у захопленні українських моряків – Олексій Салаєв та Андрій Шипіцин, командир протичовнового корабля «Суздалець» Сергій Щербаков, і два очільники служб пунктів управління ФСБ Росії Руслан Ромашкін та Олексій Шатохін.

Згідно Женевській конвенції, на полонених моряків заборонено чинити тиск, залякувати і відмовляти в необхідній медичнії допомозі

За інформацією джерел Радіо Свобода, під санкції ЄС мав також потрапити високопоставлений російський військовий, заступник керівника прикордонної служби Росії Генадій Медведєв, але включення його до санкційного списку заблокувала Фінляндія.

На запит Радіо Свобода, у постійному представництві Фінляндії в ЄС відмовилися пояснити ситуацію, зазначивши, що вони «не коментують індивідуальні позиції жодної з країн-членів [Європейського союзу], у тому числі власну».

Українських моряків захопили 25 листопада 2018 року. Російські прикордонники спочатку протаранили, а потім обстріляли три українські кораблі, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів.

Україна вважає захоплених моряків військовополоненими і вимагає звільнити їх.