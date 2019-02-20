Экипаж подводной лодки Черноморского флота страны-агрессора "Старый Оскол" отрабатывает порядок действий по управлению субмариной в рамках подготовки к выходу в море.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, передает Крыминформ.

В сообщении сказано, что личный состав дизель-электрической подводной лодки проводит внутрикорабельные учения по управлению кораблем и отработке алгоритма действий по погружению на различные глубины от перископной до рабочей различными способами – как в дрейфе, так и на ходу.

Кроме этого, флагманские специалисты Черноморского флота агрессора произвели допуск личного состава к выходу в море и проверили материальную часть.

В море экипаж подлодки отработает учения совместно с морской авиацией и противолодочными кораблями ЧФ и проведет тренировку по покладке лодки на грунт.