Военно-политическая академия (ВПА), которая "считалась одним из самых престижных учебных заведений Советской армии", будет возрождена в России до конца текущего года.

Об этом сообщет Крыминформ со ссылкой на источники в минобороны.

«С инициативой возродить Военно-политическую академию им. В.И. Ленина выступило недавно созданное Главное военно-политическое управление ВС РФ. ВПА ведет свою историю с 1919 года, когда был создан Учительский институт Красной армии. В советское время эта академия считалась одной из самых престижных в стране: поступать сюда получали право офицеры-политработники уровня заместителя командира батальона и выше. После выпуска они могли занимать руководящие должности в военно-политической структуре Вооруженных сил вплоть до замминистра обороны», – пишет издание.

По данным источников, академия будет открыта на базе Военного университета, где сейчас готовят офицеров по гуманитарным специальностям. Обновленная ВПА будет выпускать заместителей командиров по военно-политической работе, психологов и журналистов.

Рассматриваются два варианта: переименование университета с корректировкой учебных программ либо разделение на Военно-политическую академию и несколько специализированных военных институтов. В последнем случае курсанты филологических, юридических и экономических специальностей будут учиться отдельно.