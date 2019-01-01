В России решили возродить военно-политическую академию

11:41 15.03.2019 0 комментариев Россия

Военно-политическая академия (ВПА), которая "считалась одним из самых престижных учебных заведений Советской армии", будет возрождена в России до конца текущего года. 

Об этом сообщет Крыминформ со ссылкой на источники в минобороны. 

«С инициативой возродить Военно-политическую академию им. В.И. Ленина выступило недавно созданное Главное военно-политическое управление ВС РФ. ВПА ведет свою историю с 1919 года, когда был создан Учительский институт Красной армии. В советское время эта академия считалась одной из самых престижных в стране: поступать сюда получали право офицеры-политработники уровня заместителя командира батальона и выше. После выпуска они могли занимать руководящие должности в военно-политической структуре Вооруженных сил вплоть до замминистра обороны», – пишет издание.

По данным источников, академия будет открыта на базе Военного университета, где сейчас готовят офицеров по гуманитарным специальностям. Обновленная ВПА будет выпускать заместителей командиров по военно-политической работе, психологов и журналистов.

Рассматриваются два варианта: переименование университета с корректировкой учебных программ либо разделение на Военно-политическую академию и несколько специализированных военных институтов. В последнем случае курсанты филологических, юридических и экономических специальностей будут учиться отдельно.



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