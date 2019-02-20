Сьогодні Радбез ООН, у форматі Арріа, обговорить російську окупацію Криму

11:21 15.03.2019 0 комментариев Крым

Спецзасідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Криму почнеться о 16:00 за київським часом у п’ятницю, 15-го березня, а участь у ньому, крім українських дипломатів, візьмуть лідери кримськотатарського народу та донька військовополоненого моряка Ольга Оприско.

Про це в ексклюзивному коментарі  Укрінформу повідомив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який очолює українську делегацію.

«На 16.00 год. за київським часом 15 березня заплановане засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації на тимчасово окупованому Кримському півострові. Крім офіційної української делегації, у засіданні візьмуть участь заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, програмний директор «Кримського дому» Алім Алієв, член Світового конгресу кримських татар Айла Бакаллі» - розповів заступник міністра.

Кислиця окремо зазначив, що впродовж цього тижня в ООН приділяється підвищена увага наслідкам російської агресії проти України. За його словами, в рамках роботи Комісії ООН зі становища жінок суттєвого резонансу набув візит родичів українських моряків, які нині незаконно перебувають за ґратами в Російській Федерації.

Кислиця переконаний, що така «народна дипломатія» відіграє важливу роль в консолідації міжнародної симпатії до української трагедії. Він додав, що родичка одного з полонених моряків Ольга Оприско також візьме участь у засіданні Радбезу.

«Засідання Ради Безпеки дозволить продовжити тримати у фокусі уваги міжнародної спільноти агресію Росії проти України», - підкреслив Кислиця.

Дипломат наголосив, що для України принципово організувати в Радбезі ООН обговорення ситуації в Криму саме у п’яті роковини російської окупації.

«Ми вдячні нашим партнерам, насамперед Франції та Німеччині, які головують в Раді Безпеки в березні-квітні, за безумовну підтримку цієї ініціативи», - зауважив український дипломат.

Кислиця також додав, що засідання торкнеться юридичного, політичного, безпекового та правозахисного аспектів ситуації в Криму.

«Очікуємо відвертого діалогу про те, які інші дієві кроки може вжити міжнародна спільнота в контексті деокупації українського півострова, припинення порушення Росією міжнародного права, відновлення безпеки міжнародної навігації в Чорному та Азовському морях, а також захисту прав людини в Криму» - підсумував заступник керівника українського зовнішньополітичного відомства.

Рада Безпеки ООН 15 березня обговорить ситуацію в тимчасово окупованому Криму. Засідання, присвячене п’ятим роковинам окупації, проходитиме у форматі Арріа, тобто на нього будуть запрошені не лише члени Радбезу, але й представники інших держав-членів ООН та неурядових організацій.



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