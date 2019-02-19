Уполномоченный РФ по правам человека в оккупированном Крыму отрицает нарушение Россией прав человека на полуострове

11:01 15.03.2019 0 комментариев Крым

Уполномоченный РФ по правам человека в оккупированном Крыму Людмила Лубина называет не соответствующими действительности утверждения Госдепартамента Соединенных Штатов Америки о массовом нарушении прав жителей Крымского полуострова после его аннексии РФ.

"Это подарок Госдепа на наше пятилетие. Госдеп не оставляет без внимания Крым, свободный выбор крымчан, льет всякие гадости, которые не соответствуют действительности", - сказала в четверг Интерфаксу Л.Лубина.

Госдеп в среду заявил: "Оккупация украинского Крымского полуострова продолжает значительно и негативно влиять на ситуацию с правами человека там".

По мнению крымского "омбудсмена", доклады Госдепа США и других организаций основываются на высказываниях по поводу Крыма, звучащих с Украины.

"Масса резолюций различных мировых органов была по поводу Крыма, все они не имеют ничего общего с той действительностью, в которой мы живем. Все эти резолюции составляются со слов украинского государства. Они не проверены и ничем не обоснованы", - подчеркнула Л.Лубина.

Уполномоченный РФ по правам человека в оккупированном Крыму прокомментировала также недавнее заявление мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине о том, что Россия продолжает подавлять свободу выражения мысли и критику в Крыму.

"Я так понимаю, что украинские миссии хотят, чтобы Крыму была дестабилизирована обстановка, устраивались теракты. Стремление к этому вызывает у них, я даже не могу сказать "документики", - писульки, которые они все время пишут. Это гибридная война, которая ведется западными странами против Крыма", - сказала Л.Лубина.

В докладе миссии ООН, говорится: "Крымские татары продолжают больше других страдать от нарушений прав человека (. . .), продолжают наблюдаться приговоры в уголовных делах против крымских татар за их возможное членство в религиозных мусульманских организациях, которые являются запрещенными в РФ".

Кроме того, утверждают авторы доклада "мужчины (в Крыму) в случае уклонения от службы могут стать жертвами уголовного преследования и быть наказанными двумя годами тюремного заключения. В 2018 году как минимум 21 человек был признан виновным в таком деле (уклонении от призыва в армию)".

 



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