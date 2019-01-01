Два российских дальних бомбардировщика выполнили многочасовой полет над Черным морем

10:21 15.03.2019 0 комментариев

Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили полет над нейтральными водами Черного моря.

Об этом сообщили в четверг, 14 марта, в Министерстве обороны России, передает Интерфакс.

"В ходе полета экипажи дальних бомбардировщиков преодолели около 4,5 тыс. км и находились в воздухе более пяти часов", - говорится в сообщении военного ведомства.

"Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана", - отметили в Минобороны.

Там подчеркнули, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.



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