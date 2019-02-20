Психолого-психиатрическая экспертиза назначена в отношении 21 военнопленного - Полозов

10:01 15.03.2019 0 комментариев Крым

В четверг состоялись следственные действия в отношении трёх военнопленных украинских моряков: Богдан Головаш, Андрей Опрыско, Владимир Лисовой.

Следствие ознакомило военнопленных и их адвокатов с постановлениями о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы, сообщает на своей странице в Facebook адвокат Николай Полозов.

Защита заявила возражения назначению данной экспертизы, поскольку военнопленные находятся под защитой третьей Женевской конвенции, проведение подобной экспертизы не предусмотрено конвенцией и нарушает права военнопленных, подвергая их унижающему достоинство военнопленных обращению, пишет адвокат.

Учитывая, что следствие, несмотря на заявленные возражения, намерено провести данную экспертизу, защитой заявлены ходатайства о присутствии адвокатов при проведении экспертизы для надлежащего оказания юридической помощи военнопленным.

Всего амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза назначена в отношении 21 военнопленного. В отношении еще трёх военнопленных моряков ознакомление с постановлениями о назначении экспертизы состоятся на следующей неделе.

 



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