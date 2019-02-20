Психолого-психиатрическая экспертиза назначена в отношении 21 военнопленного - Полозов
|10:01 15.03.2019
|0 комментариев
|Крым
В четверг состоялись следственные действия в отношении трёх военнопленных украинских моряков: Богдан Головаш, Андрей Опрыско, Владимир Лисовой.
Следствие ознакомило военнопленных и их адвокатов с постановлениями о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы, сообщает на своей странице в Facebook адвокат Николай Полозов.
Защита заявила возражения назначению данной экспертизы, поскольку военнопленные находятся под защитой третьей Женевской конвенции, проведение подобной экспертизы не предусмотрено конвенцией и нарушает права военнопленных, подвергая их унижающему достоинство военнопленных обращению, пишет адвокат.
Учитывая, что следствие, несмотря на заявленные возражения, намерено провести данную экспертизу, защитой заявлены ходатайства о присутствии адвокатов при проведении экспертизы для надлежащего оказания юридической помощи военнопленным.
Всего амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза назначена в отношении 21 военнопленного. В отношении еще трёх военнопленных моряков ознакомление с постановлениями о назначении экспертизы состоятся на следующей неделе.
Ещё на эту тему:
Дочь военнопленного моряка будет сегодня на Совбезе ООН по Крыму
Оккупанты готовят к выходу в море подлодку Старый Оскол
Російські тюремники не видали українському військовополоненому моряку Будзилу жодного листа від його рідних
В оккупированном Севастополе 18 марта заработает "мобильный комплекс отбора граждан на военную службу"
Силовики оккупированного Крыма провели учение "по освобождению" российского судна у берегов Турции
Фрегат ЧФ страны оккупанта учился уничтожать крылатые ракеты
Росія відмовляється від обговорення вимог України щодо звільнення полонених моряків
НАТО: Росія використовує Крим для перекидання сил на Близький Схід
После двухмесячной стоянки БПК Северного флота РФ вышел из аннексированного Севастополя в дальний поход