Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова обговорила з представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні стан здоров'я українських політв'язнів та військовополонених моряків.

Про це вона повідомила 14 березня у Facebook, передає УНІАН.

Денісова зазначила, що ситуація з військовополоненим моряком Василем Сорокою критична, оскільки йому терміново потрібна операція на руці.

"Також я висловила занепокоєння щодо стану здоров'я кримського татарина Едема Бекірова, який погіршується з кожним днем. Чоловік має інвалідність і вже 92 доби знаходиться в Сімферопольському СІЗО. Повідомила, що так само у критичному стані знаходиться українець Павло Гриб, якому необхідне хірургічне втручання. Я звернулася до організації щодо сприяння у проведенні операції Павлу в конкретних медичних закладах", - написала вона.