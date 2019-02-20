Денісова заявила про критичну ситуацію з лікуванням в РФ українських політв'язнів
|09:41 15.03.2019
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|Крым
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова обговорила з представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні стан здоров'я українських політв'язнів та військовополонених моряків.
Про це вона повідомила 14 березня у Facebook, передає УНІАН.
Денісова зазначила, що ситуація з військовополоненим моряком Василем Сорокою критична, оскільки йому терміново потрібна операція на руці.
"Також я висловила занепокоєння щодо стану здоров'я кримського татарина Едема Бекірова, який погіршується з кожним днем. Чоловік має інвалідність і вже 92 доби знаходиться в Сімферопольському СІЗО. Повідомила, що так само у критичному стані знаходиться українець Павло Гриб, якому необхідне хірургічне втручання. Я звернулася до організації щодо сприяння у проведенні операції Павлу в конкретних медичних закладах", - написала вона.
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