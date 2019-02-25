Розвідувальне співтовариство США співпрацюватиме з воєнною розвідкою України
|09:21 15.03.2019
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|Украина
Розвідувальне співтовариство США допоможе підвищити спроможності Головного управління розвідки МО України протидіяти збройній агресії РФ.
Відповідні домовленості були досягнуті під час офіційного візиту глави воєнної розвідки України генерал-полковника Василя Бурби до столиці США, – повідомляє прес-служба ГУР МО України, передає Главком.
«За результатами візиту було досягнуто низку домовленостей про співпрацю та допомогу американської сторони у підвищенні спроможностей Головного управління розвідки Міністерства оборони України протидіяти збройній агресії РФ», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час переговорів з директором Розвідувального управління МО США Робертом Ешлі, керівництвом Центрального розвідувального управління та високопосадовцями розвідувального співтовариства США, Василь Бурба акцентував увагу на агресивних та провокативних діях Росії на окупованих територіях України та в Азово-Чорноморському регіоні.
«У ході зустрічі начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України обговорив з американськими колегами беззаперечні докази подальших намірів РФ дестабілізувати ситуацію в Україні, країнах Європи та інших регіонах світу», – повідомили у військовій розвідці.
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