В Крыму заявили о «критическом росте» недовольства населения, связанном «с необоснованным поднятием цен» на интернет

09:01 15.03.2019 0 комментариев Крым

Интернет-провайдеры аннексированного Крыма начали резко повышать цены — по жалобам пользователей ситуацию уже изучает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Одной из причин кратного увеличения тарифов стала необходимость исполнять «закон Яровой», к соблюдению которого на оккупированном полуострове относятся особенно жестко.

ФАС потребовала от провайдеров домашнего интернета в оккупированных Крыму и Севастополе до 25 марта предоставить информацию о повышении цен на тарифы с начала года (копия письма ведомства есть у “Ъ”).

Служба рассматривает обращения граждан о наличии в действиях операторов признаков нарушения антимонопольного законодательства, следует из документа. В пресс-службе ФАС подтвердили, что «вопрос находится в стадии рассмотрения».

Запросы от ФАС, по информации консалтинговой компании «ОрдерКом», поступили десяти операторам региона. Они вызваны массовым недовольством абонентов повышением тарифов на широкополосный интернет с начала года в полтора, а в некоторых случаях и в четыре раза, указывает гендиректор «ОрдерКом» Дмитрий Галушко.

Например, на сайте Аксенова опубликована жалоба жителей Симферопольского района на рост цен у провайдера «Крым-Онлайн» с 450 руб. до 750 руб. в месяц с 1 марта.

А 4 марта "депутат" так называемого "муниципального образования Кольчугинского сельского поселения" Симферополя Денис Камышев направил письмо (есть у “Ъ”) главе администрации района о «критическом росте» недовольства населения, связанном «с необоснованным поднятием цен» на интернет.

Собеседник “Ъ” на рынке связи Крыма подтверждает, что цены на широкополосный интернет в регионе увеличились с начала года, но оценивает рост в 25%.

«Это связано с увеличением тарифов магистральных операторов, работающих на полуострове»,— утверждает он. После окончательного учета и закрепления за предприятиями оккупированного Крыма опор ЛЭП, кабельных канализаций и прочего имущества владельцы инфраструктуры начали требовать от операторов, размещающих там сети связи, заключить договоры и повысить тарифы, подтверждает Дмитрий Галушко. Так, на сайте «Крым-Онлайна» говорится, что стоимость аренды опор ГУП «Крымэнерго» в селах выросла в 2,5 раза.

Также сыграло роль повышение ставки НДС и вступление в силу «закона Яровой», по которому с 1 июля 2018 года операторы должны хранить телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей, полагает господин Галушко.

«В связи с политической обстановкой в регионе органы безопасности начали требовать внедрения систем хранения данных и исполнения требований закона именно в Крыму, однако похожая ситуация возникнет у всех операторов связи России ближе к началу 2020 года»,— поясняет он.

Обременения, закрепленные в «законе Яровой», повлекут повышение цен на услуги связи в стране, как только органы ФСБ начнут предъявлять соответствующие требования к операторам под угрозой приостановления деятельности, считает эксперт.

В крымских «Волна мобайле» и «К-Телекоме» отказались от комментариев, в «Крымтелекоме», «СевМобайле» и «Севастополь Телекоме» не ответили на запросы. 

«По всей стране провайдеры так или иначе приводят тарифы к условиям, в которых они могли бы продолжить существование и развиваться»,— отмечает гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. В то же время, уверен он, в условиях жесткой конкуренции они не могут повышать цены значительно, а если изменения тарифов вызовут нарекания у ФАС, операторы смогут обосновать их объективными факторами.



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