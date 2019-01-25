Судно Maryland під прапором Ліберії, яке йшло з Маріуполя до Італії з вантажем металу, 13 березня сіло на мілину в Керченській протоці.

Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

Спроби зняти судно з мілини за допомогою чотирьох буксирів виявилися невдалими, заявили в прес-службі Росморрічфлоту.

“Судно Maryland (прапор Ліберії) водотоннажністю 20 тис. тонн йшло з 17 тис. тоннами металу з Маріуполя до Італії. 13 березня ввечері сіло на мілину. Судновласник спочатку направив до судна два буксири, а потім ще два, але у них поки не вийшло (зняти судно з мілини)”, — сказав співрозмовник в російському відомстві і додав, що спроби зняти судно з мілини продовжаться вранці 15 березня.

Він зазначив, що судно сіло на бровку Керч-Єнікальського каналу, коли проходило Керченську протоку в каравані і з лоцманом на борту.

Судно, яке сіло на мілину, не заважає судноплавству в Керченській протоці, яке здійснюється в штатному режимі.

Саме судно не пошкоджено, загрози екології та екіпажу немає.

Керч-Єнікальський канал входить в територіальні води України. До окупації Криму Росією канал контролювався і керувався Україною.