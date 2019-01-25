Судно яке йшло з Маріуполя до Італії з вантажем металу сіло на мілину в Керченській протоці
|07:23 15.03.2019
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|Крым
Судно Maryland під прапором Ліберії, яке йшло з Маріуполя до Італії з вантажем металу, 13 березня сіло на мілину в Керченській протоці.
Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Спроби зняти судно з мілини за допомогою чотирьох буксирів виявилися невдалими, заявили в прес-службі Росморрічфлоту.
“Судно Maryland (прапор Ліберії) водотоннажністю 20 тис. тонн йшло з 17 тис. тоннами металу з Маріуполя до Італії. 13 березня ввечері сіло на мілину. Судновласник спочатку направив до судна два буксири, а потім ще два, але у них поки не вийшло (зняти судно з мілини)”, — сказав співрозмовник в російському відомстві і додав, що спроби зняти судно з мілини продовжаться вранці 15 березня.
Він зазначив, що судно сіло на бровку Керч-Єнікальського каналу, коли проходило Керченську протоку в каравані і з лоцманом на борту.
Судно, яке сіло на мілину, не заважає судноплавству в Керченській протоці, яке здійснюється в штатному режимі.
Саме судно не пошкоджено, загрози екології та екіпажу немає.
Керч-Єнікальський канал входить в територіальні води України. До окупації Криму Росією канал контролювався і керувався Україною.
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