У лютневому звіті "Кримської правозахисної групи" зафіксовано 32 осіби, яких позбавлено волі у справі "кримських мусульман", і 13 осіб, обвинувачених у "підготовці диверсій та шпигунстві".

Про це йдеться у документі, опублікованому на сайті "Кримської правозахисної групи", передає Укрінформ.

"У лютому загальна кількість позбавлених волі у «справі кримських мусульман» - 32 людини", - повідомили правозахисники.

За даними організації, Руслану Зейтуллаєву, Рустему Ваітову, Нурі Примову і Ферату Сайфуллаєву винесено обвинувальні вироки, вони знаходяться в колоніях на території РФ.

Енвер Мамутов, Ремзі Меметов, Зеврі Абсеітов, Рустем Абільтаров очікують розгляду апеляції на обвинувальний вирок і утримуються в СІЗО в Ростові-на-Дону.

Інвера Бекірова, Вадима Сірука, Мусліма Алієва, Еміра-Усеіна Куку, Рефата Алімова і Арсена Джеппарова в кінці лютого було етаповано з СІЗО Сімферополя до СІЗО Ростова-на-Дону.

Крім того, були етаповані до СІЗО Ростова-на-Дону: Теймур Абдуллаєв, Рустем Ісмаїлов, Айдер Саледінов, Узеір Абдуллаєв, Еміль Джемаденов - їх справи передано до суду.

На стадії досудового розслідування справи щодо Марлена Асанова, Сейрана Салієва, Мемета Белялова, Тимура Ібрагімова, Сервера Закірьяєва, Ернеса Аметова, Енвера Сейтосманова, Сервера Мустафаєва, Едема Смаілова, Рустема Емірусеінова, Ескендера Абдулганієва і Арсена Абхаірова. Вони утримуються в СІЗО Сімферополя.

Троїх останніх з цього списку було затримано в Червоногвардійському районі 14 лютого 2019 року.

Всіх обвинувачених у "справі кримських мусульман" закидають створенням або участю в організації «Хізб ут-Тахрір» (ч.1 ст. 205.5 КК РФ і / або ч. 2 ст. 205.5 КК РФ). Окремим фігурантам пізніше пред'явили обвинувачення в насильницькому захопленні влади або насильницькому утриманні влади (ст. 278 КК РФ).

Крім того, в публічних закликах до здійснення тероризму і пропаганді терористичної діяльності обвинувачуються Наріман Мемедемінов і Сервер Мустафаєв. Їм також вручено рапорти, в яких їх обвинувачують в «поширенні, вивченні, пропаганді екстремістської ідеології».

За інформацією "Кримської правозахисної групи", ще 13 осіб були обвинувачені ФСБ РФ «у підготовці диверсій та шпигунстві».

У даній справі в ув'язненні перебувають: Євген Панов, Андрій Захтєй, Володимир Прісич, Володимир Дудка, Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов, Гліб Шаблій, Олексій Стогній, Геннадій Лімешко, Анна Сухоносова, Дмитро Довгополов, Костянтин Давиденко, Юнус Машаріпов.

У всіх цих справах зафіксовано незаконні методи ведення слідства і застосування тортур для отримання зізнань, свідчать правозахисники.