Президент Австрії Александер Ван дер Беллен під час зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим у четвер у Відні закликав російську владу звільнити українського кінорежисера Олега Сенцова.

Про це повідомляє австрійська газета Kurier, передає Укрінформ.

"Ван дер Беллен виступив із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова", - йдеться у повідомленні.

Президент Австрії прийняв російського міністра у своїй канцелярії в палаці Хофбург. Зустріч проходила за закритими дверима, прес-конференції для журналістів не передбачалося. Головною темою 40-хвилинної розмови стали відносини РФ та ЄС в контексті конфлікту в Україні.

"Федеральний президент підкреслив, що Австрія разом з ЄС ввела санкції, але водночас хоче залишатися важливим партнером у діалозі з Росією", - повідомив прес-секретар австрійського президента Райнгольд Пікль-Герк.

Глава МЗС Росії перебуває у Відні в рамках участі в міністерському сегменті 62-ї сесії Комісії ООН з наркотичних засобів.

Як повідомлялося раніше, українського режисера Олега Сенцова затримали в Криму в травні 2014 року. Його було засуджено в Росії до 20 років ув'язнення за обвинуваченням у плануванні терактів в анексованому Криму.

У травні 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політв'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі протягом 145 днів і заявив про припинення голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.

Загалом у Росії та анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, серед них журналіст Укрінформу Роман Сущенко, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму - нібито за шпигунство.