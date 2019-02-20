Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ повинен бути забезпечений безпечний та безперешкодний доступ по всій території України, включаючи територію Криму та вздовж українсько-російського державного кордону.

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні у четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми в черговий раз закликаємо до забезпечення вільного, безпечного безперешкодного доступу СММ у відповідності до її мандату, щодо якого ми всі погодилися. Це включає також українсько-російський кордон та нелегально анексований Крим", - заявили в делегації ЄС в ОБСЄ.

В ЄС вказали на чергове перешкоджання роботі спостерігачів ОБСЄ на окупованій території Донбасу, коли 3 березня в Пікузах (ОРДО) патрулю СММ було не лише відмовлено в доступу, а й були здійснені вербальні погрози з боку членів збройних формувань.

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук також виступив із засудженням систематичних обмежень свободи пересування СММ ОБСЄ та погроз на адресу спостерігачів з боку представників російських окупаційних сил.

Він додав, що допоки СММ ОБСЄ буде позбавлена можливості постійного моніторингу на українсько-російському кордоні, Росія продовжуватиме здійснювати безперервне постачання зброї та боєприпасів на окуповані районі Донбсу.

Прокопчук закликав Словацьке головування приділити пріоритетну увагу імплементації мандату СММ ОБСЄ по всій території України, у т.ч. в Криму та вздовж кордону з Росією.