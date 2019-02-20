Спикер Госдумы прилетел в оккупированный Крым на пятилетие аннексии
|21:21 14.03.2019
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|Крым
Спикер Госдумы Вячеслав Володин во главе парламентской делегации прибыл в оккупированный Симферополь для участия в мероприятиях, посвященных пятой годовщине аннексии Крыма Россией.
В аэропорту делегацию встретили "глава" оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов и "председатель" т.н. "госсовета Крыма" Владимир Константинов, передает Крыминформ.
15 марта в Симферополе пройдет совместное заседание совета Госдумы РФ и "государственного совета Крыма". После этого делегация Госдумы отправится в Севастополь, где примет участие в совместном заседании с т.н. "Законодательным Собранием города".
Оба заседания приурочены к пятой годовщине аннексии Крыма Россией.
Также в Крыму депутаты Госдумы примут участие в митингах и шествиях и встретятся с жителями. В Симферополе парламентарии возложат цветы к памятнику «Народного ополчения всех времен», в Севастополе – к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941-1942 годов.
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