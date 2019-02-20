Спикер Госдумы Вячеслав Володин во главе парламентской делегации прибыл в оккупированный Симферополь для участия в мероприятиях, посвященных пятой годовщине аннексии Крыма Россией.

В аэропорту делегацию встретили "глава" оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов и "председатель" т.н. "госсовета Крыма" Владимир Константинов, передает Крыминформ.

15 марта в Симферополе пройдет совместное заседание совета Госдумы РФ и "государственного совета Крыма". После этого делегация Госдумы отправится в Севастополь, где примет участие в совместном заседании с т.н. "Законодательным Собранием города".

Оба заседания приурочены к пятой годовщине аннексии Крыма Россией.

Также в Крыму депутаты Госдумы примут участие в митингах и шествиях и встретятся с жителями. В Симферополе парламентарии возложат цветы к памятнику «Народного ополчения всех времен», в Севастополе – к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941-1942 годов.