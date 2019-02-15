Президент Ассоциации "Франко-российский диалог Тьерри Мариани выразил мнение, что ужесточение санкций против России не имеет смысла.

Мариани вызил надежду, что после новых выборов в Европе отношения ЕС и РФ могут измениться в лучшую сторону, пишет ТАСС.

"Мы видим эскалацию ситуации с санкциями против России со стороны США и ЕС. Ужесточение санкционных мер - глупо, это ни к чему не приводит. Мы не можем продолжать жить с такими глупыми санкциями, поскольку они создают препятствия не только для России, но и для Европы", - заявил Мариани в четверг, 14 марта, на встрече делегации "французских политиков" с т.н. "председателем" госсовета оккупированного Крыма Владимиром Константиновым.

При этом он рассчитывает, что ситуация может изменится после проведения новых выборов в Украине и в странах Европы. "Надеюсь, что с избранием новых руководителей в Киеве и в ряде европейских столиц появится возможность нормализации отношений с Россией, а у Европы - проведение самостоятельной политики, а не только подчинение воле Вашингтона", - сказал французский "политик".

По его убеждению, "Россия - это не тот ад, которые описывают в западных СМИ". "Мы приехали в очередной раз, чтобы выразить нашу поддержку, нашу дружбу. Это новая возможность показать миру, что происходит в Крыму на самом деле, что все идет нормально и нет никаких угнетенных людей или войск на каждом углу. Единственная опасность - это получить летом солнечный удар", - заключил Мариани.

Тьерри Мариани возглавляет делегацию французских "политиков", которая уже третий раз приезжает на аннексированный полуостров. Сопровождает делегацию председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.