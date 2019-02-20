Український військовополонений моряк Юрій Будзило, якого утримують у слідчому ізоляторі "Лефортово" в Москві, не отримав жодного листа від своїх рідних.

При цьому родичі пишуть йому листи до московського СІЗО "Лефортово" регулярно, повідомив кримський адвокат Андрій Азаматов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 13 березня в слідчому управлінні ФСБ РФ пройшли слідчі заходи за участю його підзахисного Будзила, який є військовополоненим та військовослужбовцем ВМС України.

"На цих заходах нас ознайомили з постановою про призначення психолого-психіатричної експертизи. Будзило Ю.А. і його захист заперечували щодо призначення і проведення такого роду експертизи у зв'язку з тим, що ІІІ Женевська конвенція не передбачає такі дії", - заявив адвокат.

"Захистом вчергове заявлені клопотання про надання побачення з рідними і на телефонні дзвінки. Варто відзначити, що з моменту взяття у полон і по теперішній час він не отримав жодного листа від своїх рідних. При цьому рідні пишуть йому такі листи регулярно", - зазначив Азаматов.

За словами адвоката, Будзило "почувається відносно нормально, тримається гідно і вірить у повернення додому".

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.