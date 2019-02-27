Денісова^ Інформації про етапування політв'язня Балуха до Тверської області немає
|20:41 14.03.2019
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|Крым
Достовірної інформації, чи дійсно українського політв’язня Володимира Балуха доставлять у колонію Тверської області немає.
Про це Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила журналісту УНН.
“Такої інформації не знаю. Тетяна Москалькова (уповноважена з прав людини в РФ — ред.), також не знає, де він знаходиться. Відповідно до законодавства, посольству України, Російська Федерація повідомить тільки після того, як (український політв’язень — UNN) Володимир Балух приїде до місця відбування покарання”, — сказала Денісова.
Нагадаємо, український політв’язень Володимир Балух з 10 березня перебуває в російському місті Ярославлі.
Як повідомлялось, ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію — через прапор України, який знаходився на подвір’ї його будинку.
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