Достовірної інформації, чи дійсно українського політв’язня Володимира Балуха доставлять у колонію Тверської області немає.

Про це Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила журналісту УНН.

“Такої інформації не знаю. Тетяна Москалькова (уповноважена з прав людини в РФ — ред.), також не знає, де він знаходиться. Відповідно до законодавства, посольству України, Російська Федерація повідомить тільки після того, як (український політв’язень — UNN) Володимир Балух приїде до місця відбування покарання”, — сказала Денісова.

Нагадаємо, український політв’язень Володимир Балух з 10 березня перебуває в російському місті Ярославлі.

Як повідомлялось, ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію — через прапор України, який знаходився на подвір’ї його будинку.