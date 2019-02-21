Кілька ударних ядерних бомбардувальників далекої дії Stratofortress B-52 ВПС США прибудуть на базу Королівських ВПС Великої Британії Fairford цього тижні, щоб почати європейське розгортання.

У четвер, 14 березня, очікується прибуття перших з бази ВПС Барксдейл стратегічних бомбардувальників дальнього радіусу дії, що базуються в Лос-Анджелесі, а протягом вихідних – нових, йдеться в заяві ВПС США в Європі і Африці, пише ZN,UA.

Літаки та екіпажі 2-го бомбардувального крила разом з додатковими льотчиками та обладнанням будуть проводити інтеграцію і льотну підготовку під час їх розгортання.

Літак буде працювати з Королівськими ВПС Великої Британії і візьме участь у навчаннях з місцевими силами США та їх союзниками по НАТО.

"Спільні навчання з партнерами, союзницькими державами та іншими підрозділами ВПС США вносить вклад у наші готові і стійкі сили і дозволяє нам будувати міцні і стратегічні відносини, необхідні для протидії широкого кола глобальних викликів", - розповіли у ВПС США в Європі.

Розгортання бомбардувальників в Європі є частиною кампанії "Операція Атлантичне рішення", яка спрямована на те, щоб заспокоїти союзників, стурбованих зростаючої наполегливістю Росії.

В епоху після закінчення Холодної війни бомбардувальники дальнього радіусу дії в Європу відправляли відносно рідко, але недавня напруженість у відносинах з Росією спонукала ВВС включити літаки в додаткові навчання Альянсу.