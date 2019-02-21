США направили в Європу стратегічні ядерні бомбардувальники для стримування Росії
|20:21 14.03.2019
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|Россия
Кілька ударних ядерних бомбардувальників далекої дії Stratofortress B-52 ВПС США прибудуть на базу Королівських ВПС Великої Британії Fairford цього тижні, щоб почати європейське розгортання.
У четвер, 14 березня, очікується прибуття перших з бази ВПС Барксдейл стратегічних бомбардувальників дальнього радіусу дії, що базуються в Лос-Анджелесі, а протягом вихідних – нових, йдеться в заяві ВПС США в Європі і Африці, пише ZN,UA.
Літаки та екіпажі 2-го бомбардувального крила разом з додатковими льотчиками та обладнанням будуть проводити інтеграцію і льотну підготовку під час їх розгортання.
Літак буде працювати з Королівськими ВПС Великої Британії і візьме участь у навчаннях з місцевими силами США та їх союзниками по НАТО.
"Спільні навчання з партнерами, союзницькими державами та іншими підрозділами ВПС США вносить вклад у наші готові і стійкі сили і дозволяє нам будувати міцні і стратегічні відносини, необхідні для протидії широкого кола глобальних викликів", - розповіли у ВПС США в Європі.
Розгортання бомбардувальників в Європі є частиною кампанії "Операція Атлантичне рішення", яка спрямована на те, щоб заспокоїти союзників, стурбованих зростаючої наполегливістю Росії.
В епоху після закінчення Холодної війни бомбардувальники дальнього радіусу дії в Європу відправляли відносно рідко, але недавня напруженість у відносинах з Росією спонукала ВВС включити літаки в додаткові навчання Альянсу.
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