Судовладелец танкеров, больше месяца горевших в Черном море, оплатил услуги Росморречфлота и готовится отбуксировать суда.

"В целом расчеты с судовладельцем завершены, по мере готовности - погода, состояние буксиров и так далее - судовладелец может это (буксировку - ИФ) организовать. У нас есть информация, что он к этому готовится", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Росморречфлота в четверг, 14 марта.

При этом в Росморречфлоте уточнили, что не владеют информацией о дате буксировки танкеров на судоремонтный завод.

"Пока танкеры находятся на месте. Наше аварийно-спасательное судно находится между ними, несет аварийно-спасательную готовность", - добавил собеседник агентства.

Пожар на одном из танкеров прекратился в конце февраля, на втором - в начале марта, представители судовладельца их уже обследовали. В настоящее время суда находятся в стабильном состоянии, дрейфа нет.

Два судна со сжиженным газом - "Канди" и "Маэстро" - загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль.

Пожар, по предварительным данным, произошел во время незаконной передачи топлива с борта на борт. Танкеры работали по "серым схемам".

Члены экипажей - граждане Индии и Турции. В результате инцидента десять из 32 моряков погибли, десять - пропали без вести, 12 - спасены. МИД двух иностранных государств подтвердили гибель своих граждан. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Пострадавших и тела погибших доставили в Керчь (Крым) вечером 22 января. Все спасенные были выписаны из городской больницы 25 января, на следующий день они покинули Крым.

Танкеры Venice (сейчас называется Candy) и Maestro в ноябре 2018 года упоминались в санкционном списке Минфина США. С 2016 года суда занимаются поставками топлива в Сирию.