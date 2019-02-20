Больные корью в оккупированном Крыму столкнулись с "импортозамещением"

19:41 14.03.2019 0 комментариев Крым

В оккупированном   Крыму на фоне роста заболеваний корью исчезли популярные импортные вакцины. 

Привиться от этой опасной болезни можно в госучреждениях и только российским препаратом. Нравится он не всем, сообщают Примечания/

С начала 2019 года на аннексированном полуострове зарегистрировано и подтверждено 40 случаев. Больше всего заразившихся в Симферополе, Бахчисарае и в Севастополе.

Осложняет ситуацию с корью и то, что в частных клиниках и аптеках аннексированного полуострова нет импортных вакцин от кори. Зарубежные препараты считаются более чистыми, поэтому многие жители оккупированного Крыма традиционно обращаются за ними в частные клиники (госучреждения не закупали иностранные аналоги до аннексии полуострова Россией). Зарубежные вакцины исчезли из крымских клиник еще в сентябре прошлого года.

«Примечания» связались с несколькими клиниками в Краснодаре и Москве - медики подтвердили, что пока зарубежных вакцин прививок нет в наличии и там.

В государственных поликлиниках оккупированного Крыма прививают вакцинами фирмы «Микроген». Эта прививка защищает от кори и паротита. Популярный в прошлом бельгийский «Приорикс»  дороже российского препарата, но считается, что комбинированные вакцины легче переносятся. Кроме того, поливалентность вакцины сокращает количество инъекций и визитов к доктору. Но его в продаже нет.

В крымской клинике «Гемокод» сообщили, что вакцинация импортными вакцинами в прошлом году обходилась примерно в 3 тыс рублей. Однако, заказать «Приорикс» не удается, поскольку медучреждения переходят на работу с альтернативной американской вакциной «ММR-2», но она, скорее всего, появится только в начале апреля, — заявили «Примечаниям» в клинике и добавили. — «Приорикс» был доступнее по цене и хорошо переносился». Сколько будет стоить вакцинация американским препаратом, пока неизвестно.

Частные клиники успокаивают, что отечественные разработчики вакцин добились в этой отрасли больших успехов и в ближайшие несколько лет их качество вырастет в разы. «Импортозамещение хорошо работает», – заверяют там.

По словам главы Ропотребнадзора Крыма, для плановой иммунизации против кори вакцины в Крыму достаточно. Исчезновение импортных препаратов она не связывает с увеличением числа заболевших.

Как сообщили «Примечаниям» в московском представительстве компании «GlaxoSmithKline» — производителя вакцины «Приорикс», препарат исчез из оборота в РФ по решению главного офиса, и надеяться, что он вновь появится на рынке, не стоит. 

«Приорикс» с поставок в Россию снят, – рассказал представитель компании. – Вакцин нет и не будет. Мы запускаем новый продукт, но ориентировочно он появится только на следующий год».



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