В ООН вперше офіційно визнали українських моряків у РФ військовополоненими

19:21 14.03.2019 0 комментариев Крым

Українські моряки, які були захоплені російськими військовими поблизу Керченської протоки після обстрілу українських суден, повинні вважатися військовополоненими.

Про це йдеться у доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини, текст якої є в розпорядженні "Європейської правди".

"УВКПЛ зауважує, що, керуючись нормами міжнародного гуманітарного права (Ст. 4(А)(1) і 4(А)(4) Третьої Женевської конвенції та ст. 43 і 44 Додаткового протоколу І), 24 затриманих членів екіпажів можна вважати військовополоненими і такими, що знаходяться під захистом Третьої Женевської конвенції. У будь-якому разі вони повинні користуватися статусом військовополоненого доти, поки компетентний трибунал не ухвалить іншого рішення. УВКПЛ нагадує, що з військовополоненими, зокрема, повинні поводитися гуманно, захищати їх від актів насильства чи залякування і надавати їм необхідну медичну допомогу", - йдеться у документі.

Документ опублікований цього тижня і в ньому викладається ситуація з правами людини в Україні у період з 16 листопада 2018 року до 15 лютого 2019 року. Звіт укладений англійської мовою, але також перекладений українською.

"OHCHR notes that based on the provisions of international humanitarian law, 119 the 24 detained crew members could be considered as prisoners of war and protected by the Third Geneva Convention", - йдеться в англомовному тексті.

Таким чином, УВКПЛ стала першою міжнародною організацією, яка визнала захоплених українських моряків військовополоненими.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму таранили, обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя через Керченську протоку.

Після атаки прикордонників РФ на українські військові катери і взяття в полон українських моряків російські "суди" в Криму заарештували 24 українських військових. Троє з них під час атаки росіян отримали поранення.

Українським військовослужбовцям висунули обвинувачення за ч. 3 ст. 322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

Під час допитів усі українські військові заявили слідчим ФСБ під протокол, що є військовополоненими.



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