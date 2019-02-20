В оккупированном Севастополе 18 марта в рамках «празднования» так называемой пятой годовщины «воссоединения» Крыма с Россией оккупанты проведут информационно-агитационную акцию «Военная служба по контракту в Вооружённых силах – Твой выбор!».

Во время акции будет работать "мобильный комплекс отбора граждан на военную службу" по контракту на ЧФ РФ, сообщает Черноморская безопасность со ссілкой на пресс-службу Южного военного округа.

Оккупационный режим Севастополя планирует организовать 18 марта на причале Морского вокзала посещение кораблей Черноморского флота, в том числе фрегата «Адмирал Макаров», малого ракетного корабля «Вышний Волочёк», ракетного корабля на воздушной подушке «Самум» и двух больших десантных кораблей «Цезарь Куников» и «Азов».

На площади П.С. Нахимова будет развёрнута выставка вооружения и военной техники, осуществлён показ элементов экипировки специальных подразделений, состоятся показательные выступления военнослужащих флота.

На площади П.С. Нахимова будет организована работа мобильного комплекса отбора граждан на военную службу по контракту, где каждый желающий сможет получить необходимую информацию о службе на Черноморском флоте.

В рамках акции планируется концерт творческих коллективов Севастополя и Черноморского флота и работа полевой кухни.

Мероприятие пройдет 18 марта под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Александра Моисеева.

Ранее мы сообщали о планах оккупантов начать с марта 2019 года серию масштабных информационно-агитационных акций «Военная служба по контракту – Твой выбор!» в оккупированном Крыму (в Севастополе и Симферополе) с целью качественного отбора кандидатов на военную службу по контракту.

Отметим, что все так называемые «призывы», проводимые оккупантами, проходят в нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения, в частности ст.51: «Оккупирующая держава не сможет принуждать покровительствуемых лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Всякое давление или пропаганда в пользу добровольного поступления в армию воспрещается».

Правозащитники отмечают, что Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны запрещает и пропаганду военного призыва на оккупированных территориях, то есть все те рекламные плакаты, различные «патриотические» мероприятия в школах, университетах, акции, на которых людей агитируют идти в российскую армию. Под запрет подпадает как контрактная, так и срочная служба.