Морські порти України в січні-лютому 2019 року збільшили вантажообіг у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 12,5% — до 23,128 млн тонн.

Про це свідчать фактичні дані ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ), пишуть Порти України.

Переробка експортних вантажів зросла на 21,5% — до 18,176 млн тонн. Перевалка імпортних вантажів скоротилася на 5% — до 3,334 млн тонн, транзитних — на 24%, до 1,459 млн тонн, у внутрішньому сполученні — на 4,3%, до 158,92 тис. тонн.

Переробка наливних вантажів збільшилася на 15,2% — до 1,809 млн тонн. Зокрема, перевалка рослинної олії збільшилася на 15,8% — до 1,007 млн тонн, хімічних вантажів — на 11,4%, до 502,15 тис. тонн, нафти — на 93,7%, до 164,3 тис. тонн. Переробка нафтопродуктів скоротилася на 9,5% — до 114,05 тис. тонн. Перевалка інших наливних вантажів зменшилася на 43,7% — до 22,15 тис. тонн.

Перевалка сипучих вантажів зросла на 14,6% — до 15,892 млн тонн. Зокрема, переробка хлібних вантажів збільшилася на 35,5% — до 8,497 млн тонн, в тому числі зерна — на 35,5%, до 8,333 млн тонн. Перевалка руди зросла на 25,8% — до 4,661 млн тонн, хімічних вантажів і мінеральних добрив — на 45,9%, до 202,58 тис. тонн. Переробка вугілля скоротилася в 2,9 разу — до 534,28 тис. тонн, будівельних вантажів — на 27,4%, до 371 тис. тонн. Перевалка інших сипучих вантажів знизилася на 1,6% — до 1,625 млн тонн.

Переробка тарно-штучних вантажів збільшилася на 6,2% — до 5,426 млн тонн. Зокрема, перевалка чорних металів скоротилася на 3% — до 2,832 млн тонн, в тому числі металопрокату — на 7,9%, до 1,78 млн тонн, чавуну — на 20%, до 389,04 тис. тонн, металобрухту — на 49,1%, до 10,17 тис. тонн. Переробка інших вантажів чорних металів зросла на 35,9% — до 653,18 тис. тонн. Переробка хімічних вантажів і мінеральних добрив збільшилася в 4,6 разу — до 151,92 тис. тонн, автотехніки та сільгосптехніки — на 24,8%, до 6,9 тис. тонн. Переробка лісових вантажів знизилася на 37,4% — до 68,3 тис. тонн, швидкопсувних продовольчих вантажів — на 19,6%, до 29,86 тис. тонн.

Крім цього, переробка контейнерів у ваговому виразі збільшилася на 22,6% — до 1,951 млн тонн. Контейнерооброт виріс на 16,6% — до 144 778 TEU. Обробка великовантажних автомобілів скоротилася на 14,4% — до 238,08 тис. тонн. Кількість перевантажених великовантажних автомобілів знизилося на 6,5% — до 7937. Перевалка інших тарно-штучних вантажів знизилася на 24,6% — до 147,98 тис. тонн.

Лідерами за обсягом вантажоперевалки стали порт «Южний» — 7,36 млн тонн (приріст 24,9%), Миколаївський порт — 4,985 млн тонн (приріст 25,8%), Чорноморський порт — 3,992 млн тонн (приріст 27,3%) , Одеський порт — 3,97 млн тонн (приріст 7,1%).

За даними АМПУ, морські порти в 2018 році збільшили вантажообіг у порівнянні з 2017 роком на 2% — до 135,171 млн тонн.