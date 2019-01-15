У січні-лютому морпорти збільшили вантажообіг на 12,5%

18:41 14.03.2019 0 комментариев Украина

Морські порти України в січні-лютому 2019 року збільшили вантажообіг у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 12,5% — до 23,128 млн тонн. 

Про це свідчать фактичні дані ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ), пишуть Порти України.

Переробка експортних вантажів зросла на 21,5% — до 18,176 млн тонн. Перевалка імпортних вантажів скоротилася на 5% — до 3,334 млн тонн, транзитних — на 24%, до 1,459 млн тонн, у внутрішньому сполученні — на 4,3%, до 158,92 тис. тонн.

Переробка наливних вантажів збільшилася на 15,2% — до 1,809 млн тонн. Зокрема, перевалка рослинної олії збільшилася на 15,8% — до 1,007 млн тонн, хімічних вантажів — на 11,4%, до 502,15 тис. тонн, нафти — на 93,7%, до 164,3 тис. тонн. Переробка нафтопродуктів скоротилася на 9,5% — до 114,05 тис. тонн. Перевалка інших наливних вантажів зменшилася на 43,7% — до 22,15 тис. тонн.

Перевалка сипучих вантажів зросла на 14,6% — до 15,892 млн тонн. Зокрема, переробка хлібних вантажів збільшилася на 35,5% — до 8,497 млн тонн, в тому числі зерна — на 35,5%, до 8,333 млн тонн. Перевалка руди зросла на 25,8% — до 4,661 млн тонн, хімічних вантажів і мінеральних добрив — на 45,9%, до 202,58 тис. тонн. Переробка вугілля скоротилася в 2,9 разу — до 534,28 тис. тонн, будівельних вантажів — на 27,4%, до 371 тис. тонн. Перевалка інших сипучих вантажів знизилася на 1,6% — до 1,625 млн тонн.

Переробка тарно-штучних вантажів збільшилася на 6,2% — до 5,426 млн тонн. Зокрема, перевалка чорних металів скоротилася на 3% — до 2,832 млн тонн, в тому числі металопрокату — на 7,9%, до 1,78 млн тонн, чавуну — на 20%, до 389,04 тис. тонн, металобрухту — на 49,1%, до 10,17 тис. тонн. Переробка інших вантажів чорних металів зросла на 35,9% — до 653,18 тис. тонн. Переробка хімічних вантажів і мінеральних добрив збільшилася в 4,6 разу — до 151,92 тис. тонн, автотехніки та сільгосптехніки — на 24,8%, до 6,9 тис. тонн. Переробка лісових вантажів знизилася на 37,4% — до 68,3 тис. тонн, швидкопсувних продовольчих вантажів — на 19,6%, до 29,86 тис. тонн.

Крім цього, переробка контейнерів у ваговому виразі збільшилася на 22,6% — до 1,951 млн тонн. Контейнерооброт виріс на 16,6% — до 144 778 TEU. Обробка великовантажних автомобілів скоротилася на 14,4% — до 238,08 тис. тонн. Кількість перевантажених великовантажних автомобілів знизилося на 6,5% — до 7937. Перевалка інших тарно-штучних вантажів знизилася на 24,6% — до 147,98 тис. тонн.

Лідерами за обсягом вантажоперевалки стали порт «Южний» — 7,36 млн тонн (приріст 24,9%), Миколаївський порт — 4,985 млн тонн (приріст 25,8%), Чорноморський порт — 3,992 млн тонн (приріст 27,3%) , Одеський порт — 3,97 млн тонн (приріст 7,1%).

За даними АМПУ, морські порти в 2018 році збільшили вантажообіг у порівнянні з 2017 роком на 2% — до 135,171 млн тонн.



Ещё на эту тему:

14:21 13.03.2019
Порт «Южний» уперше прийме танкер з дизпаливом з Індії
19:41 11.03.2019
«ТІС-Контейнерний термінал» оновив місячний рекорд вантажоперевалки
16:21 05.03.2019
Risoil інвестує в розвиток терміналу в Чорноморську $70 млн
17:21 01.03.2019
Миколаївська філія «Аскет Шиппінг» досягла рекордної місячної перевалки
11:01 22.02.2019
В январе Бердянский порт увеличил перевалку зерна на 70%
17:21 21.02.2019
В январе Мариупольский порт сократил грузооборот на 26,6%
15:30 05.02.2019
Порт Черноморска принял все 30 локомотивов, построенных американской компанией для «Укрзалізниці»
10:21 22.01.2019
Судооборот морских портов Украины в 2018 году снизился на 3,1% - до 11,65 тыс. судов
16:01 18.01.2019
Бердянский порт принял двенадцатое судно с оборудованием для Приморской ВЭС
12:51 15.01.2019
Грузооборот Измаильского порта (Украина) в 2018 году снизился на 10,2% - до 4,46 млн тонн
12:31 15.01.2019
Грузооборот Одесского морпорта (Украина) в 2018 году снизился на 10,1% - до 21,7 млн тонн
18:59 14.01.2019
В 2018 году морпорты увеличили грузооборот на 2%
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:01 13.03.2019
Начало поставок газа в Европу по TANAP запланировано на июль
13:41 12.03.2019
"Газпромбанк" может расширить инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана
16:41 05.03.2019
Азербайджан решил связать автобусным сообщением Баку и оккупированную Ялту
16:41 27.02.2019
Президент Грузии отправилась на переговоры в Баку
Все новости страны
Армения Армения
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
Все новости страны
Болгария Болгария
14:21 14.03.2019
Росія повідомила Болгарії, що може припинити транзит газу вже в 2020 році
14:41 13.03.2019
Россияне массово продают жилье на курортах по низким ценам, а болгары скупают
09:41 13.03.2019
У Болгарії заявили про скасування "Газпромом" транзиту через Україну до Туреччини
13:21 12.03.2019
Спустя 3 года Болгария обвинила Россию в кибер-вмешательстве в выборы 2015 года
Все новости страны
Греция Греция
09:41 11.03.2019
Власти Греции сняли обвинения с двух украинских моряков
13:21 07.03.2019
Суд Греції звільнив росіянина, заарештованого за запитом України
17:01 05.03.2019
Греция хочет превратить бывший аэропорт в развлекательно-курортный комплекс
11:01 04.03.2019
В Греции обезврежена крупная преступная группировка
Все новости страны
Грузия Грузия
20:21 13.03.2019
Задержанный на границе непризнанной Абхазии гражданин Грузии покончил с собой в помещении ФСБ России
16:21 13.03.2019
Граждане Грузии попытались продать радиоактивный уран на $2,8 млн
13:41 13.03.2019
Грузия завершила переговоры с "Газпромом" по транзиту газа в Армению
12:01 01.03.2019
Українці відсьогодні можуть їздити у Грузію за ID-картками
Все новости страны
Молдова Молдова
17:41 14.03.2019
Конституционный суд Молдові подтвердил итоги республиканского референдума
16:01 12.03.2019
Молдова: Проєвропейський блок ACUM відмовився від коаліції з соціалістами та іншими партіями
17:21 11.03.2019
Молдова: партія Додона запропонувала проєвропейській опозиції сформувати коаліцію
15:21 07.03.2019
В Молдову вернулись освобожденные из афганского плена летчики
Все новости страны
Россия Россия
20:21 14.03.2019
США направили в Європу стратегічні ядерні бомбардувальники для стримування Росії
12:21 14.03.2019
Корабли Каспийской флотилии РФ вышли в море для выполнения артиллерийских и ракетных стрельб
11:01 14.03.2019
«Газпром» придумав, як «Північний потік-2» може обійти газову директиву Євросоюзу
19:01 13.03.2019
Літаки Путіна над столицями ЄС: Захід зробив небезпечне попередження
Все новости страны
Румыния Румыния
18:21 14.03.2019
.У Румунії створили найпотужніший лазер у світі
13:01 14.03.2019
Українські морпіхи беруть участь в «Platinum Eagle – 2019»
09:21 14.03.2019
У Румунії не припиняються протести суддів і прокурорів / Фото
12:01 13.03.2019
Генерал США заявив про ризики окупації Росією Румунії тапочаток війни з Китаєм
Все новости страны
Турция Турция
14:41 14.03.2019
Туреччина у листопаді отримає перші F-35 попри купівлю С-400 у РФ
10:41 13.03.2019
Турция приостанавливает полеты «Боингов» модели 737 MАХ
18:01 12.03.2019
Обнародованы детали разработки турецкого вооруженного беспилотного летательного аппарата "Акинчи"
16:41 11.03.2019
Туреччина оштрафувала 87 кораблів за незаконні викиди в Чорне та Мармурове моря
Все новости страны
Украина Украина
21:21 14.03.2019
Спикер Госдумы прилетел в оккупированный Крым на пятилетие аннексии
21:11 14.03.2019
Глава приехавших в оккупированный Крым французских "политиков" считает санкции против России "глупыми"
21:01 14.03.2019
Російські тюремники не видали українському військовополоненому моряку Будзилу жодного листа від його рідних
20:41 14.03.2019
Денісова^ Інформації про етапування політв'язня Балуха до Тверської області немає
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс