.У Румунії створили найпотужніший лазер у світі

18:21 14.03.2019 0 комментариев Румыния

Потужність лазерної установки в науково-дослідному центрі при Інституті ядерної фізики та інженерії імені Хоріі Хулубея (IFIN-HH) в передмісті румунської столиці Мегуреле в ході останніх випробувань досягла десятої частини енергії Сонця - 10 мільйонів мільярдів ват (10,88 петаватт). 

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу інституту.

Згідно з повідомленням, керівник проекту, академік Ніколає Замфир повідомив, що за результатами тестів лазерної установки ELI-NP в Мегуреле, була досягнута потужність десятої частини енергії Сонця, сконцентрована в одному світловому промені - 10,88 петаватт (10 мільйонів мільярдів ват). Таким чином, румунські вчені поряд з фахівцями міжнародного значення зуміли побудувати найпотужніший лазер у світі.

Як повідомив академік Замфір, тепер піде етап інтенсивних досліджень, в ході яких будуть перевірені моделі можливих застосувань потужного лазера - наприклад, в області терапії раку, магнітно-резонансної томографії високої роздільної здатності, виробництва радіоактивних ізотопів для діагностики та лікування різних захворювань.

Нагадаємо, збірка лазерної установки в Мегуреле почалася у вересні 2016 року і знаходиться в завершальній стадії. Це - великий європейський проект Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP). Його загальна вартість - 356,2 мільйона євро, з яких 311 мільйонів євро складають європейські фонди.



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