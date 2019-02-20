Міністерство закордонних справ Великої Британії нагадало про те, що незаконні дії Росії в українському Криму та в Донбасі порушують норми міжнародного права і становлять загрозу світовому порядку, заснованого на правилах.

"Дії Росії в Україні порушують міжнародне право і представляють серйозну загрозу міжнародним нормам, які захищають нас. Крим - це Україна", - йдеться в четвер в повідомленні МЗС Британії, передає ZN,UA.

Британські дипломати підкреслюють, що дії Росії порушують зобов'язання по міжнародному праву, а саме: після незаконної анексії Криму РФ розв'язала конфлікт на сході України, Росія ветировала зусилля Ради безпеки ООН щодо встановлення міжнародного трибуналу у зв'язку зі збиттям малазійського лайнера в небі над Донбасом, завдала кибаратак на уряд України та фінансові установи, відкрито атакувала українські кораблі в Чорному морі і захопила в полон 24 моряків, закрила вільний прохід через Керченську протоку.

Все це представляє серйозну проблему для міжнародного порядку на основі міжнародних норм, наголошують дипломати.

В лютому 2014 року на території Криму з'явилися "зелені чоловічки" - військові без розпізнавальних знаків, які захопили адміністративні будівлі на території півострова. Російська влада заперечувала звинувачення України в тому, що це кадрові військові РФ. У березні Росія анексувала Крим після фіктивного "референдуму". Після президент РФ Володимир Путін заявив про те, що "Росія ніколи не заперечувала", що "зелені чоловічки" були частиною спецоперації по окупації українського півострова. Потім Міноборони Росії заснувало медаль "За повернення Криму", датовану 20 лютого 2014 року. Росія систематично порушує права людини в Криму.

Після серії проросійських і сепаратистських акцій в Донецькій і Луганській областях і "проголошення суверенітетів" підтримуваних Росією угруповань "ДНР" і "ЛНР", бойовики спільно з російської ФСБ 12 квітня 2014 року захопили міста Слов'янськ, Краматорськ і Дружківка. На наступний день т.в.о. президента України Олександр Турчинов оголосив про початок Антитерористичної операції в Донбасі. Бойові дії тривають 4,5 року. За офіційними даними, за цей час загинули близько трьох тисяч цивільних, і ще дев'ять тисяч отримали поранення, в цілому постраждали більше чотирьох мільйонів українців. З початку російської агресії загинули більше двох тисяч військовослужбовців Збройних сил України, зниклими без вести на тимчасово окупованій території вважаються кілька сотень людей.