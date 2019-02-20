Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід підозрюваного у державній зраді судді Чорнобука

17:21 14.03.2019 0 комментариев Крым

Київський апеляційний суд залишив в силі ухвалу Голосіївського районного суду Києва про продовження запобіжного заходу для підозрюваного у державній зраді екс-голови Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука. 

Таким чином, Валерій Чорнобук залишається під вартою до 27 березня, передає Громадське.

Засідання почалось з повідомлення присутніх, що Валерій Чорнобук раніше працював в Апеляційному суді Києва, одночасно із суддями, які тепер розглядають його справу. Відводу суддів учасники процесу не заявили.

Адвокат Валерія Чорнобука Костянтин Грицишен стверджував, що Чорнобук на момент винесення йому підозри мав статус адвоката, а отже про підозру йому було повідомлено у неналежний спосіб. Також захист стверджував, що наявний в матеріалах справи запис інтерв’ю з Валерієм Чорнобуком від 24 березня 2014 року ніби-то є змонтованим. 

Також, на думку захисту Валерія Чорнобука, зазначені слідством ризики його перебування на волі не виправдані. Також Костянтин Грицишен стверджував, що Чорнобук фактично мешкав на власному приватному летовищі в селі Оріхове Дніпропетровської області, а не в с. Обухівка, де його шукало слідство

Прокурор Тетяна Косяченко зауважила, що відомості про Чорнобука були внесені до єдиного реєстру адвокатів 27 грудня 2018 року, вже після винесення підозри, оголошення його в розшук і затримання. 28 грудня про наявність Чорнобука в реєстрі стало відомо в ході судового засідання. 

За інформацією представника прокуратури, місце проживання Чорнобука було встановлене заходами негласних слідчих дій. Окрім того, за даними слідства, про приїзд слідчих прокуратури і СБУ для повідомлення про підозру Чорнобук дізнався напередодні, що обговорював у розмовах з третіми особами. Допитані кілька сусідів, які підтвердили, що Чорнобук мешкав саме в селищі Обухівка, де його і шукали слідчі.

За словами Косяченко, головний ризик перебування Чорнобука на волі — переховування від органів досудового розслідування. 

За даними слідства, напередодні затримання в Києві Чорнобук заселявся в готель за чужими паспортними даними. В квартирі, де він проживав перед затриманням, вилучили всі документи, що стосуються розшуку, дозволу на затримання, оголошення про підозру, тощо. Тобто не знати про свій розшук Чорнобук не міг.

Нагадаємо, 3 листопада 2018 року в Києві затримали екс-голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, якого підозрюють у державній зраді. 5 листопада 2018 року його під варту, а 28 грудня суд подовжив тримання під вартою Чорнобука до 25 лютого включно.

У липні цього року Чорнобука було оголошено в розшук. Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що екс-голові Апеляційного суду Криму вручили підозру у вчиненні правопорушення за статтею 111 КК (державна зрада). За словами генпрокурора, Чорнобук здійснював підривну діяльність, зокрема допомагав перейти кримським судам на здійснення правосуддя на підставі законодавства Росії.

За версією слідства, під час операції Росії з анексії півострова, Чорнобук співпрацював з окупаційною владою, передає «Слідство.інфо». Зокрема, 24 березня 2014 року на засіданні суду він закликав суддів учити законодавство РФ та отримувати російські паспорти. Сам Чорнобук звинувачення у державній зраді відкидає.

Сам Чорнобук звинувачення у державній зраді відкидає.



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