Державна прикордонна служба України не пустила в країну одного журналіста з громадянством РФ на вибори президента через відвідування анексованого Криму.

Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян, пише Інтерфакс Україна.

"Громадянин РФ, який постійно проживає в Канаді та працює там на одному з телеканалів. Вони отримали акредитацію від ЦВК, але під час детального спілкування на лінії державного кордону ми з'ясували, що він порушував законодавство України й відвідував Крим через закриті пункти пропуску, тому ми відмовили в перетині кордону", - розповів спікер прикордонного відомства на брифінгу в четвер у Києві.

За його словами, журналістові також заборонили в'їзд в Україну терміном на 3 роки.

Чергові вибори президента України відбудуться 31 березня.