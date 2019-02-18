У НАТО та України вже є всі інструменти для євроатлантичної інтеграції - Столтенберг
|16:41 14.03.2019
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|Украина
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що в Альянсу та України вже є повний інструментарій, необхідний для того, щоб країна рухалася вперед на шляху євроатлантичної інтеграції.
Про це він сказав у четвер на прес-конференції в Брюсселі, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", чи може Київ очікувати в цьому році отримання Програми посилених можливостей та Плану дій щодо членства, і як результати майбутніх президентських виборів в Україні зможуть вплинути на рішення союзників із цих питань.
"У нас є багато різних інструментів: Національна річна програма, Комісія Україна-НАТО, різна діяльність у рамках партнерства - все це вже є. Багато інструментів можуть бути використані, щоб зміцнювати наше партнерство й допомогти Україні просуватися в напрямі євроатлантичної інтеграції", - заявив Столтенберг.
Відповідаючи на запитання агентства, чи буде на засідання міністрів закордонних справ, яке відбудеться у Вашингтоні в квітні та буде присвячено 70-річчю заснування НАТО, запрошено партнерів, зокрема Україну та Грузію, генсек Альянсу констатував, що "це буде дуже коротке засідання, лише півдня".
"Напередодні засідання у нас буде прийом, і ми святкуватимемо 70 річницю НАТО. На цей захід ми запросили представників із різних країн", - розповів Столтенберг.
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